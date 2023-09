Activistanan LGBTQ+ ta contra e famia tradicional como institucion fundamental di nos sociedad. P’esey nan kier cambia nos leynan y hasta penetra den e klasnan di nos scolnan. E atake riba famia ta bin manera wolf bisti den lana di carne.

Nan ta uza palabranan diseña pa confundi y domina nos. Un ehempel ta e palabra “genero”. Semper nos a uza e palabra “genero” pa refleha e diferencia entre homber y muhe. Pero activistanan LGBTQ+ ta duna e palabra “genero” un nificacion nobo di “bo identidad basa riba bo deseonan y sentimentonan”. Uzando e palabra “genero” di e manera aki ta haci e posibel cu si bo ta un homber cu ta desea di ta muhe, esey por. Si bo ta un muhe cu ta sinti cu bo ta un homber, bo por ta un homber. Si bo ta sinti cu bo ta homber y muhe pareu, esey tambe ta posibel. Ta asina nan ta yega na genero fluido, genero queer, no binario of a-gender, dos spirito etc. Loke nan no ta bisa ta cu e wega di palabra aki ta sumamente peligroso, pasobra awendia a bira masha facil pa cambia bo curpa completo. Pero pa cambia bek cu funcion normal di bo curpa por ta imposibel.

E atake riba nos skolnan por tuma diferente forma, manera combersacionnan cu e maestro, lectura di buki, wak un pelicula of obra teatral hunto etc. Tur e actividadnan aki ta wordo uza pa indoctrina e idea cu bo deseonan y sentimentonan ta determina ken bo ta. P’esey nan ta papia di “ta bo mes” cu ta sona bunita, pero ta hustamente e momento ey nan ta uza palabranan manera “bullying” y “discriminacion” pa bisa cu hende cu ta pensa den forma “tradicional” ta un bully y ta discrimina.

Otro arma den e arsenal di e activistanan ta e palabra “diversidad”. E palabra aki ta wordo uza pa stimula gobierno pa “educa” nos hobennan pa brasa homosexualidad, bisexualidad, asexualidad etc. Mester “educa” nos yiunan cu tin famianan cu tin dos mama of dos tata. Bao di e capa di “fomenta tolerancia y respet” ta promove tiponan “alternativo” di relacionnan di amor.

E situacion ta complica, pasobra ta importante pa nos respeta e dignidad di tur hende, sin importa religion, color politico, rasa of orientacion sexual. E postura tradicional ta respeta e dignidad inherente di cada persona, y ta boga pa dialogo y scucha esnan cu opinionnan diferente. E postura di Cristo semper tabata na defensa di esunnan mas zwak y oprimi y p’esey e cristian ta para na banda di e persona cu ta sufri bullying, violencia, insulto of discriminacion inhusto. Pero esey no ta nifica cu nos mester inventa un mundo di fantasia pa acomoda deseonan y sentimentonan, mientras cu e realidad ta cu tin un ordo natural den cual solamente e union entre un homber y un muhe por genera bida nobo. E ordo natural ey ta fundeshi di nos sociedad y ta trece responsabilidadnan cu nos no por pone un banda simplemente pasobra nos emocionnan kier hiba nos den un otro rumbo.