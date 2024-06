Nos ta celebra e victoria den parlamento na defensa di matrimonio entre un homber y un muhe. E resultado di dia 8 di mei hunto cu esun di dia 19 di juni 2024 ta un alivio pa e mayoria di pueblo, pasobra un votacion den parlamento no mag di cambia e destino di un pueblo cu ta identifica su mes como religioso (segun CBS 94% ta religioso y 75% catolico). Sea cu bo ta catolico, protestant, evangelico, pentecostal of otro religion, nos ta kere den e dignidad di cada persona sin importa su religion, rasa of orientacion sexual. Tambe nos ta kere cu tur hende, sin importa ken, ta merece proteccion huridico den nos leynan. Esey no ta kita cu riba tereno cultural nos ta keda conservador y derechista.

Un gran elogio ta bay pa cada ciudadano cu a mustra nos politiconan cu norma y balor ta importante. Cada ciudadano cu a marcha y cada un di e 18 mil firma pa conserva matrimonio. Sin boso bos y compromiso, nunca nos lo a logra. Tambe nos gratitud ta bay na Iglesia Catolico, Iglesia Protestante, ICA, tur lider religioso y tur persona cu a uni activamente na defensa di balornan tradicional. Boso luz mester sigui briya.

Sin embargo, e guera ta continua, pasobra e coalicion Accion21-MAS-RAIZ ta keda determina pa impone nan ideologia iskierdista riba henter un comunidad. Laga mi duna tres ehempel con nan ta completamente dispuesto pa troce nos reglanan Constitucional pa logra nan meta:

1. Miguel Mansur a lansa e pensamento cu un voto contra e ley di matrimonio homosexual ta un voto cu ta viola nos Constitucion. Los for di tur teoria cu ta den su cabes, su argumento ta completamente ridiculo. Nos Constitucion ta garantisa e libertad pa cada parlamentario vota su consenshi y e libertad ta bay asina leu cu si parlamentarionan no ta di acuerdo cu e contenido di nos Constitucion, nan por vota pa cambia su contenido. Pero e argumento no ta mas cu un pretexto, pasobra loke Miguel kier, ta impone su ideanan cueste lo que cueste. P’esey e no ta ria pa menasa Dowers cu pa motibo di su voto contra e no lo por bira minister di husticia den un coalicion AVP-Accion21.

2. Miguel Mansur a declara dia 19 di juni 2024 den prensa cu e dia ey tabata un dia skur pa democracia y cu cierto grupo religioso ta corumpi politica y ta denigra nos Constitucion. E realidad ta cu ciudadanonan cu un conviccion religioso a haci uzo di nan derechonan democratico cu ta hancra den nos Constitucion pa para y marcha pa nan opinion. Es mas, ta Miguel ta esun cu ta contra democracia: e no kier ningun forma di referendum y e ta contra cualkier tipo di dialogo cu personanan cu ta defende norma y balor tradicional, pasobra e no kier duna plataforma na ideanan inspira riba cristianismo. Segun Miguel hende Cristian no tin derecho pa vocifera nan opinion of pa wordo scucha.

3. Marisol Tromp aparentemente tabata convenci cu nan mester a presiona parlementarionan cu tabata duda ainda. P’esey Marisol a pasa henter dia 8 di mei 2024 gañando cu tin un regla huridico cu ta stipula cu parlamentario cu kier abstene di vota mester bandona sala. E supuesto regla ey simplemente no ta existi den nos leynan. Obviamente “el tiro la salió por la culata”, pasobra su intimidacion a resulta den e resultado di voto 10-10. Como cu Accion21-MAS-RAIZ ta mal perdedor, nan a bay uza e mesun mentira di e supuesto regla cu mester bandona sala pa retira tanto griffier como presidente di parlamento for di nan puesto.

Pa impone nan meta e grupo iskierdista Accion21-MAS-RAIZ ta bay mucho mas leu cu simplemente troce nos reglanan constitucional, pasobra nan tambe ta troce enseñansa religioso y ta fomenta odio contra hende cu ta identifica como cristian. Laga mi duna tres ehempel di con nan ta demonisa creyente:

1. Miguel Mansur a dirigi su mes na creyentenan evangelico, bisando: “Si bo fe ta bisa bo odia un hende, bo mester di un religion nobo.” Asina Miguel ta troce e berdad cu e creyentenan aki ta kere cu Dios a stima nos tur asina tanto cu E’l a manda Hesus pa muri pa nos picanan. E creyente ta kere den e mandamento di Hesus pa stima bo prohimo manera bo mes. Pero e tambe ta kere cu e practica homosexual ta un pica. Esey no ta odio, sino fe.

2. Misha Raymond na su turno ta bende e idea cu un perspectiva religioso ta hiba na suicidio bao di hobennan. E ponencia ey tambe ta demonisa cristianismo como algo peligroso, creando un argumento pa elemina cristianismo.

3. Raymond Kamperveen ta boga pa bin cu un impuesto special pa iglesianan, insinuando cu e iglesianan ta haciendo algo malo y cu p’esey mester castiga iglesianan financieramente.

E retorica di Accion21-MAS-RAIZ ta fomenta odio contra religion. Tambe nan retorica ta conduci na destruccion di matrimonio tradicional y di e definicion di kico ta un homber y un muhe. Ademas nan retorica ta conduci na silencia creyente y elemina religion for di e ambito publico. E manera pa logra esaki ta door demonisa religion, cambia ley y penetra den e mente di nos yiunan na skol uzando bullying como pretexto.

Nos ta kere den tolerancia y dialogo, p’esey nos ta keda semper dispuesto pa un combersacion serio riba nos conviccionnan. Pero nos no por acepta un agenda asina peligroso haya raiz den nos comunidad. P’esey nos mester uni forsa contra opresion, persecucion y discriminacion di hende religioso. Nos mester bin cu un ley di referendum pa pueblo por expresa su mes directamente. Nos mester ancra e definicion di matrimonio den nos Constitucion pa asina ningun hues por mishi cu esaki mas. Nos mester vota consciente di e peligernan. P’esey sostene candidatonan cu a demostra un compromiso cu e causa. Pasobra trahando hunto nos ta aumenta nos bos y nos impacto. Pasobra e bataya nos gana, pero e guera ta continua!