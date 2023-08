E prome sesion di Parlamento tras di e reces 2023 tabata un reunion publico masha spera, sigur pa parlamentario independiente mr. Gerlien Croes, teniendo na cuenta cu e topico ta e Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAft). Den su ponencia, un biaha mas el a demostra un caracter firme y un manera di papia cla y raspa pa bisa Gabinete Wever-Croes II cu nan ta hunga politica cu e futuro di e pais.

Croes a cuminsa su disertacion diamars mainta condenando e ausencia di Minister di Husticia Rocco Tjon ya cu ta danki na dje Aruba ta den e situacion cu Hulanda no ta confia mas den Parlamento, ni den gobierno.

Na opinion di Parlamentario Croes, aunke e condicionnan den RAft y den LAft (Landsverdordening Aruba Financieel Toezicht) ta practicamente mesun cos, esta bin cu un miho supervision financiero, ningun hende a desea pa Aruba yega na e crusada aki despues cu prome minister Minister Evelyn Wever-Croes a deshasi di LAft na 2018 y acorda cu Hulanda pa un Rijkswet RAft 2 aña pasa.

Ta un berguensa cu Hulanda por ehempel tin cu ta pidiendo Aruba por medio di un Rijkswet pa percura pa entrega jaarrekening, esta cuenta anual; algo cu Aruba tin 5 aña sin haci. Ademas, Hulanda ta pidi Aruba pa bin cu presupuesto multianual y duna cuenta di kico ta haciendo of ta bay haci pa reduccion di debe nacional.

“Realidad ta cu Tjon hunto cu Evelyn Wever-Croes y henter MEP, pa probecho politico a priminti pueblo cu lo kita e LAft, mientras cu awe hustamente ta pidi pa want’e na vigor na luga di un RAft. Mescos cu MEP ta pidi pueblo pa rindi nan placa, Hulanda tambe kier pa Gobierno di Aruba rindi e placa” e parlamentario independiente a señala.

Awor cu Aruba ta lomba contra muraya ta manera cu Gabinete Wever-Croes no ta preocupa pa e consecuencianan di no acepta un RAft. Firmando e RAft, Aruba lo por paga 30 miyon florin menos na interes pa aña, den e caso cu no firma esaki, Hulanda ta ofrece prestamo na 8% di interes, pero probablemente ta pasobra e 8% adicional di interes riba prestamo aki, no ta for di nan saco e lo sali, pero atrobe for di esun di pueblo, gobierno no ta preocupa.

Croes: “E realidad ta cu un rijkswet ta bay exigi transparencia cu no tin aworaki. E realidad ta cu nan tin miedo di e transparencia cu e ley aki ta bay exigi. Lunanan ta negocia, lunanan ta gaña pueblo y Hulanda alabes y lunanan ta papia di autonomia, pero ta e mesun politikeria tin nos aki awe. E manera cu ta maneha e pais aki, no a laga un interes mas den Hulanda pa kere nos. Tin un desconfiansa inmenso.”

Pa culmina, e parlamentario independiente a expresa “Mi no sa si esey ta e autonomia cu nos kier keda cu ne. Esey ta e pregunta cu nos tin cu haci nos mes den parlamento awe. Realidad ta cu Parlamento a faya. E pueblo aki no merece e tipo di maneho aki, ni tampoco e gobernantenan aki cu ta pensa riba meta politico, sin tene cuenta cu pueblo ta paga pa e consecuencia.” Gobernantenan tin un trabou valioso pa hasi na e momento aki di negocia cu Hulanda.