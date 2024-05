Tras e anuncio di Gabinete Wever-Croes II cu a yega na palabracion pa firma un acuerdo cu Hulanda pa sigui negocia pa un rijkswet y cu den relacion cu esaki, Aruba lo spaar 16 miyon florin na interes, inmediatamente Parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a cuestiona unda e 16 miyon florin ey lo bay. Si e ta bay na inversion of na un alivio pa e pueblo; pa pueblo por wak of sinti esaki den su bida.

Ta necesario pa, como representante di pueblo, haci e preguntanan aki pasobra mientras cu gobierno ta gaba cu cos ta bayendo asina bon, cu Aruba a “bounce” bek, desde aña 2021, e ciudadano ta paga mas na belasting, no ta mira ningun inversion publico importante y tur cos a bira mas caro.

“Turismo a crece, pero unda tur e miyonnan ey ta bay? Por ehempel, e 25 miyon florin cu a resta di aña pasa, pero cu e ciudaano no ta wak, ni sinti den su cartera,” asina parlamentario Croes a puntra. E contesta cu el a haya for di prome minister ta cu awo conseho di minister lo sinta pa bay palabra, pa negocia y pa bin cu un plan di inversion cu lo presenta na parlamento.

Ki inversion ta haciendo den e capital humano? Ki cambio a wak den enseñansa of suministro di vivienda. Kico ta bay haci cu tur e hotel cu ta den construccion y kico ta bay ta e maneho di admision? Tur ta pregunta valido cu hopi ciudadano ta haciendo nan mes y cu gobierno no tin un contesta ainda.

Croes ta contento cu empleadonan publico a haya indexering, pero e pueblo, tambe ta pagando BBO extra y tambe mester haya algo bek.

Gobierno ta papia solamente di reforma y no ta solamente e BBO na frontera, pero tambe a kita for di ATA pa hinca den caha di gobierno, a hisa belasting pa hotel y kier bin cu ley pa obliga turista paga ainda mas pa bin Aruba y coy e placa ey pa cubri gasto di un RWZI nobo.

E parlamentario ta puntra su mes ta na nomber y beneficio di ken gobierno ta trahando? Pasobra e realidad ta cu pa 7 aña largo no a inspira pueblo pa nada mas. Awendia comunidad ta den un estado di desesperansa total; algo cu hopi generacion nunca a conoce na Aruba.

Por ehempel, ta imposibel cu den 7 aña no a inverti den grid di coriente. Gabinete Wever-Croes a ignora indicadornan existente di su necesidad. A perde tempo si ta kita y pone director, placa ta paga golden handshakes y pone cu e bufete di abogado di bo famia ta esun cu ta representa tur companianan estatal.

Gobierno ta gaba cu Aruba ta desaroyando y creciendo, cu Aruba ta bayendo bon, sinembargo no tin un stabilidad den e suministro di coriente. Ningun hende sa kico ta e acuerdo cu a cera cu tur e hotelnan nobo pa por compensa e aumento den demanda di servicio cu nan ta bin cu ne.

Otro factor preocupante ta e adulto mayor cu no solamente mester di un aumento di su pension, pero tambe tin necesidad di un miho acceso na vivienda, transporte, remedi, etc. Ki dia nos ta bay papia riba flexibilisacion di orario di trahado cu tin un mayor di edad avansa? Kico esaki ta costa nos economia, ki consecuencia tin? Tur ta pregunta cu e parlamentario ta haci indicando cu no ta solamente e cantidad di turista cu ta yega ta importante, pero tambe e realidad social di Aruba.

E pregunta ta keda di kico ta bay haci cu e 16 miyon ey cu ta bay haya a cambio di e rijkswet. Gobierno ta bay hinc’e den su saco of ta bay duna e comunidad bek? Ta momento pa Aruba yega bek na e punto cu e rikesa di e pais ta refleha den e rikesa di su hendenan.