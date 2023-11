E desaroyonan reciente den tereno di husticia, specificamente pa loke ta sosode paden di nos wardanan di polis y e trato cu ta duna na detenido tin atencion di comunidad y su representantenan.

P’esey e siman aki Croes, sosteni pa colega Parlamentario Miguel Mansur di Accion 21 y mr. drs. Ryçond Santos do Nascimento, kende tambe ta independiente, a manda un peticion na presidente di parlamento pa yama un reunion publico den cual ta yama Minister di Husticia y Asuntonan Social, Rocco Tjon pa bin duna cuenta riba varios punto di preocupacion.

Croes ta indica cu por bay bek na por lo menos un aña y mey den cual a presenta varios incidente lamentabel cu persona mientras cu nan tabata bou detencion, incluyendo casonan di suicidio. Pa e parlamentario simplemente no ta un opcion pa keda keto y man crusa. “Violacion di derechonan humano cu ta derechonan fundamental di cada cuidadano por tin consecuencia riba nivel internacional pa e reputacion di nos pais como un nacion desaroya” Parlamentario Croes ta declara.

Sea ta den aspecto di procedura y protocol ora cu ta anda cu detenido, of den medida pa salvaguardia nan integridad fisico y salud (mental) loke ta sosodiendo ta trece preguntanan, cumpliendo cu su responsabilidad, representantenan di pueblo ta eherce nan derecho como miembro di parlamento pa yama un reunion publico y yama e minister pa bin splica Parlamento y pueblo cua ta e situacion actual.

Croes: “Nos tin, como pais, un responsabilidad pa raporta tambe na Nacionnan Uni con nos ta garantisa e derechonan fundamental di cada persona, di cada ciudadano”; E minister, di su banda, tin un responsabilidad pa tur detenido paso e cuido ta cay bou di dje.” Si e detenido ta un hoben, proteccion y derecho di mucha tambe ta hunga un papel.

Y mientras cu esaki no ta un situacion exclusivo di Aruba den Reino, pasobra varios investigacionan y rapport nan a wordo traha na Hulanda, incluso door di Ombudsman di Hulanda ariba e temanan aki, ta sumamement importante pa na e momento aki sr. Tjon splica kico ta e maneho y procedura ora di haci investigacion independiente entre otro ora di casonan di morto durante detencion.

Ta bon pa corda cu sea inocente of culpabel, tur persona ta proteha pa declaracion universal di derecho humano, incluyendo sospecho, detenido of preso. Mas aleu, ora cu algo ta sosode cu un detenido, tin famia of amistad cu ta keda atras y cu merece e consideracion y respet di haya sa exactamente kico a pasa cu nan ser keri, asina Parlamentario Croes a finalisa, sperando cu presidente di parlamento lo sa di yama e reunion publico aki pronto.