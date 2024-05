“Otro show politico”. Di e manera ey parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a califica e conferencia di prensa y reunion publico den Parlamento cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabatin diabierna ultimo.

E mandatario a papia di logro, sinembargo, e unico logro ta cu atrobe a cumpra tempo mientras cu tin tres aña y mey ta bende pueblo un rijkswet cu for di 13 di november 2020 a firma y entrega autonomia di Aruba caba.

Croes a haci e declaracionnan aki, entre otro argumento di peso, durante un entrevista en bibo na Bo Guia FM cu Mimi Rosel momentonan despues di atende un reunion publico caminda Premier Wever-Croes hunto cu colega di Finanzas Maduro y partners den coalicion Minister Arends y Wever a bin presenta e concepto mas reciente cu a palabra cu Hulanda.

E ora ey si rapidamente Presidente di Parlamento a yama un reunion publico pa 11’or di mainta pa asina e lider di gobierno por a yega 20 minuut laat pasobra a duna un conferencia di prensa prome cu duna cuenta na Parlamento di Aruba.

“Hybride of ki nomber cu kier dun’e; rijkswet ta rijkswet,” e parlamentario a splica, “awo kier bende nos cu interes a baha, pero ta e mesun interes cu Hulanda a ofrece for di principio. Anto ta awo ta bay negocia e condicionnan.”

Debidamente mr. Gerlien Croes a lesa e contenido di e conceptovereenkomst y a tuma nota cu den dje ta para cu, despues di a firma, tin te cu 1 di mei 2025 pa yega na un acuerdo riba e condicionnan of pa hiba nan parlamento. E fecha ey ta tres luna prome cu eleccion, kier men rijkswet por pasa numa como trabou di e proximo gobernacion.

Y mientras ta gaba cu a spaar 16 miyon florin, gobierno no ta papia di miyones di florin cu a paga caba na interes y cu por a spaar si a firma 1 di september 2023 manera Hulanda tabata pidi. Pa tur hende ta obvio cu Den Haag ta den un posicion cu no ta bay hala atras di dje y ta pidiendo Cocolishi pa cumpli awo.

Segun Parlamentario Croes, Premier Wever-Croes tampoco por keha cu Hulanda no a cumpli di su banda, pasobra nan a cumpli di fia Aruba e placa. Ta Land Aruba no a cumpli di su banda door di ta un gobierno cu no ta presenta cuenta anual, no ta somete su mes na control, ni ta sigui conseho oficial.

Croes: “Bo tin cuater aña ta negocia un Rijkswet cu bo sa bo no por saca bo curpa fo’i dje mas. Dicon no por a yega na e concepto aki prome, manera aña pasa? A pasa cinco luna caminda Pais Aruba ta pagando miyones di Florin na interes. Esaki ta placa di pueblo cu Gabinete Wever-Croes II a benta afo pa capricho di no a firma prome cu 1 di September 2023.”

Pa e parlamentario independiente, e meta tras di tur e cumpramento di tempo aki tabata pa Gabinete Wever-Croes II por a goberna na su antoho cu 16 miyon extra y cu e minimo di transparencia y control;