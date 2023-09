Parlamentario Gerlien Croes ta cuestiona e credibilidad di Minister President Evelyn Wever-Croes repasando e desaroyonan cu a conoce durante su mandato y cu deliberadamente ta mina e autonomia di Aruba. For di core campaña acusando e gobierno anterior di a bende esaki, te na gaña henter Parlamento pa subi avion y firma rijkswet (RAft) permitiendo supervision financiero. Despues di tur esey, ainda Wever-Croes tin e curashi di acusa representantenan di pueblo di esunan cu ta flip flop.

Tur e gañamento aki ta obliga e actual Secretario di Estados van Huffelen pa expresa cu e ta sorprendi pa e posicion cu gobierno di Aruba ta tuma y cu un dispensacion di e pago ta for di mesa manera a yega di bisa caba. Pa purba scapa su cara, awor e prome minister ta purba di cambia e nomber di e ley cu toch na final di dia lo keda un Rijkswet cu supervision financiero. Sin mas, awor e kier hasta propone pa areglo di sierto condicionan den un Landsverordening (LAft), cual ta un ley cu e mes a duna conseho na Parlamento pa deshasi di dje na 2018, cual mas aun a crea motibo pa desconfiansa di parti Hulanda den Aruba su maneho financiero.

“Mi ta kere pueblo mes no ta compronde mas kico e flip flopping aki kiermen pasobra si tin un hende ta flipflop akiden ta e minister president di e pais aki,” asina parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a indica durante su disertacion den Parlamento di Aruba. Riba dje ta entrega un presupuesto pa 2024 basa riba 3.2% di e RAft cu e mes no kier mas.

Dia 6 di september gobierno a haya un carta di van Huffelen bisando cu e idea hibrido (regla condicionan den LAft y RAft pareu) ta great, pero e no ta bay cambia e normanan di presupuesto y lo tin cu bay mara esaki y cumpli cune den e Rijkswet manera palabra anteriormente. Parlamentario Croes a puntra minister president pa mustra e doorrekening cu Hulanda tambe a pidi p’e cu e lo mester a entrega dia 8 di september y minister president no por a presenta esaki.

Parlamentario Croes: “Awo pa pueblo sa kico tur e flip flopping aki kiermen; e 6 pa 8% di interes, pa motibo di no cumpli cu palabracionan hasi, lo nifica cu por lo menos 2 aña largo entre 30 miyon extra pueblo lo tin cu paga na interes. Esey ta e tristo realidad y tur esaki a caba di wordo confirma durante reunionan di Tweede Kamer Hulanda diaranson ultimo 13 di september.