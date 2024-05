Den su forma caracteristico, cla y raspa, parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a trece punto valido e importante dilanti durante su disertacion. Esaki a sosode durante un reunion publico den cual Minister di Labor e Integracion, Glenbert Croes a bin pa contesta pregunta, cu na luga di ofrece un solucion, a sigui patronchi di politica anticua, sin un vision cla pa e futuro di nos pais.

Tras di otro sesion maratonico den Parlamento, mester a constata cu ta keda tira responsabilidad di un banda di sala pa otro, mientras pueblo ta warda riba solucionan pa futuro. Gerlien Croes a señala cu Minister Croes tin tres aña cu e cartera di admision e integracion, pero a pesar di estudio, handboek y landspakket, e situacion ta mescos. Y mescos por bisa di e minister anterior. Ainda tin miles di peticion pega y e manera con DIMAS ta funciona no ta optimal.

Ta bira mas preocupante ora ta realisa kico ta spera nos den e futuro cercano, segun e parlamentario independiente. Pareu cu AHATA y AFBA ta papia di e deficit den forsa laboral, cifra di SVB y AZV ta indica cu 34.683 persona ta proyecta pa ta pensionado na 2030. Di otro banda, ta spera 1.900 camber nobo di hotel entre 2024 y 2025.

Nos tin 40 aña ta maneha e pais den un circulo vicioso di maneho ad hoc cu ta crea problema durante gobernacion, pa laga e problema atras pa e proximo gabinete y den un proximo periodo di campaña priminti cu ta bay soluciona e mesun problema cu a laga atras pa otro. Y ainda nos no ta siña di pone atencion na cifra y data pa tuma e miho stap pa nos pais.

Gerlien Croes: “Paso esun cu a bisa na 2017 cu e ta bin soluciona locual cu mester y otro a laga atras, tampoco a solucion’e ainda. Mas aun, ta hinca nos den mas problema si nos mira kico ta spera nos. Si nos no realisa cu ta yega momento cu Aruba mester optimalisa y stop di sugar coat e situacion, nos tin cu bay wanta duro pa e futuro di e pais aki.”

P’esey Parlamentario Croes ta urgi su coleganan pa stop di culpa otro y cuminsa papia di kico ta bay haci. Con ta bai maneha immigracion pa cu e forsa laboral? Y con ta bay acomoda tur hende den e sistema di salud, enseñansa, etc.? P’aworaki e realidad tristo ta cu Aruba ta mesun caminda; mey mey di pleito entre partidonan, mientras Aruba mester di algo diferente.

Na luga Minister bin parlamento pa contesta pregunta y defende su maneho, mester a presenta un plan di con ta bay atende cu e necesidad di mas trahado cu ya ta batiendo na nos porta. Sra. Croes a cuestiona e minister tambe riba motibo pakico ainda no por a bin cu un solucion pa e impasse entre EPI y Hospital pa cual graduado no por haya trabou.

“Esey ta pasa ora bo ta carece di empatia y amor pa e pais aki, bo no ta worry. Bo ta sinta eynan warda e dia bo completa bo 8 aña pa haya pensioen, anto e resto esun cu ta bin mi tras por wel di wak con ta atende cu e retonan cu ami a laga atras. Esey ta loke a pasa pa añas y esey tabata bisto awe mainta atrobe,”asina e parlamentario a remarca den su disertacion.