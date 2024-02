Mas e ciudadano tin cu paga na Departamento di Impuesto, mas atencion ta pone na unda e recursonan aki ta bay y mas critico e ta bira di con ta maneha fondo publico. Aplicacion di diferente cambio como parti di e Reforma Fiscal, por ehempel, aumento di BBO y BBO na Frontera, ta generando; no di awo, pero for di varios aña caba, entrada adicional pa caha di gobierno. Sinembargo, e contribuyente ta wak con servicio publico manera salud y educacion ta costa mas, con infrastructura ta den decadencia, mientras cu corupcion den aparato publico ta continua cu impunidad.

Den pasado, parlamentario independiente mr. Gerlien Croes a menciona con Gabinete Wever-Croes I y II a ricibi centenares di miyones di florin extra, y asina mes kier kita mas y mas. Ta hustifica esaki cu e ayudo cu a duna durante pandemia, mientras cu na mesun momento ta gaba con bon economia a bons bek riba nos isla; un ponencia contradictorio.

E siman aki tabata e fecha limite pa pago di plachi di number pa aña 2024. Solamente na esunnan cu tabata pendiente pa paga ainda na comienso di siman, esta rond di 70 mil contribuyente, segun Departamento di Impuesto, lo recauda 21 miyon florin. Esey ta djis un tercer parti di loke Aruba lo mester paga e aña aki na Hulanda, solamente pa cubri interes 2024, pasobra esey ta loke Prome Minister Evelyn Wever-Croes a negocia y firma, comprometiendo nos tur 2 luna atras.

“Pueblo ta cuminsa paga e aña aki pa su autonomia cu e minister presidente a entrega dia 13 di november 2020 ora el a firma cu Knops,” asina Parlamentario independiente a comenta. Pa despues el a purba nenga di cumpli cu e acuerdo y ora cu no a logra burla e Hulandesnan, at’e dos luna pasa, cu rabo mey mey su pia, e mester a firma na e kruisje, pero e biaha aki na un interes mas halto (6.9%) como straf di su incumplimento. Sinembargo e straf ey no ta pa Wever-Croes carga, si no pa henter pueblo di Aruba paga pa su tactica cu a faya.

Parlamentario Croes ta cuestiona con esaki no ta preocupa ni Wever-Croes ni ningun miembro di su gabinete of miembronan di coalicion den Parlamento cu ta sigui para tras di e malmaneho financiero di Pais Aruba.