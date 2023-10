Nigel Maduro a demonstra cu un tiki verf cu e palabranan “𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟𝗦” por nifica hopi. Pa minister Xiomara Maduro e tiki verf ey ta nifica “boycotea nos Pais”. Segun minister Dangui Oduber e tiki verf ta un atentado contra turismo y p’esey “un acto inacceptabel y condenabel”. Segun prensa e ta vandalismo. Pero e indignacion di abogado Dello Gomez ta gana e premio mayo. Riba Facebook el a 𝘭𝘢𝘴𝘩 𝘰𝘶𝘵 na Nigel insinuando cu ta trata di un cobarde cu ora e ta wordo gara pa polis ta yora “expresion artistico”. Dello ta sigui bisa cu “tur hende riba e pida baranca aki mester tene su mes na ley of carga e cosequencianan.”

Un abogado manera Dello mester sa miho! Al fin y el cabo Ministerio Publico (officier van justitie) mes ta dicidi si ta bay persigui un hecho castigabel. E privilegio ey Ministerio Publico tin a base di e “opportuniteitsbeginsel”. Na final di dia ta hues tin e ultimo palabra si un hende mester carga e consecuencianan di un acto penal.

Kisas Dello no ta corda e dia cu ciudadanonan preocupa a gara DOW manera un ladron den anochi ta habri e sluis di Bubaliplas. Esaki a sosode un paar di meter leu di unda Driekiel ta. E anochi ey mi a subraya con criminal e ta pa basha awa contamina den lama poniendo bida di hende y bida maritimo den peliger. Na unda Dello tabata pa acusa gobierno di cobardia of di un acto inaceptabel y condenabel? No ban lubida cu ta hustamente turismo descontrola a multiplica produccion di pupu exponencialmente, causando cu e RWZI ta den rementa. Ta bon pa Dello mira con e mal maneho di e incinerator na Parkietenbos ta causa cu desperdicio medico ta acumula te na dak di un edificio cu ta situa den un bario na unda hende ta biba, mucha ta hunga y trahadornan ta traha. E acumulacion di e desperdicio medico aki ta un crimen contra e hendenan di e bicindario.

Na 2021 Anouk Balentina a entrega denuncianan na Ministerio Publico encuanto e molester di dump y e incinerator, cu a drenta na uzo e aña ey. Mescos cu Dello ta haci awe contra Nigel, e tempo ey Anouk a haci. El a demostra na Ministerio Publico cu tabatin un hecho castigabel. Sin embargo Ministerio Publico no a sali na defensa di hendenan cu ta core peliger di tur tipo di infeccion, cancer y malesanan respiratorio. Ministerio Publico a pone interes di nos cumunidad un banda y a literalmente informa señora Balentina cu Ministerio Publico no lo duna boet pa e hecho cu a viola ley penal door di laga e dump funciona sin un hindervergunning. Pa hustifica cu autoridadnan na e pais aki no mester “carga e cosequencianan” Ministerio Publico a bin cu yen argumento ridiculo, manera e hecho cu gobierno a laga dump funciona 34 aña largo sin hindervergunning. Un bunita gesto di parti di Ministerio Publico na e partidonan berde cu geel cu a goberna desde nos Status Aparte. Hasta nos minister di naturalesa a haya un 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘶𝘵 di Ministerio Publico. Asina Ministerio Publico a para riba su punto cu aunke a viola ley penal no lo castiga, pasobra castigo lo no soluciona e problema di dump y di e habitantenan di Parkietenbos.

Pa motibo cu autoridadnan no ta worry, e tiki verf cu Nigel a spray ta nifica un bos pa un grupo creciente den nos comunidad cu ta harta di e crimennan contra nos pueblo y contra nos medio ambiente. Un bos pa vocifera cu no tin husticia pa e victimanan di cancer pa motibo di schimmel den edificionan di gobierno. Un bos pa e mucha cu a perde un pia pa motibo di un ATV, pa e turista Mericano cu mester a amputa su pia pa motibo di awa contamina y un bos pa e mayornan cu mester a mira con nan yiu di diestres aña a perde su bida decapita den awa pa un atraccion turistico. Finalmente e palabranan “𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟𝗦” ta un bos pa Driekiel mes, hunto cu nos coralnan y demas bida maritimo cu ta mira con un turismo descontrola ta matando y destruiendo e lugar cu nos kier yama nos cas.