Mientras Gobierno ta campaña contra RAft, nan a prepara y entrega un presupuesto 2024 na Parlamento di Aruba basa ariba e gastonan di interes di 3.2% proponi den e Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (Raft).​

E presupuesto presenta, cu ya parlamentarionan por haci pregunta riba dje, ta basa ariba un interes ficticio. “E realidad ta cu ainda Aruba, en todo caso gobierno, ta indeciso pa locual cu ta e negociamento cu Hulanda y no solamente ta tuma pueblo hasi pero tambe e organo di mas halto na nos pais. Ta festeha di a entrega un presupuesto na ora, pero e presupuesto mes ta basa ariba un Rijkswet cu nan mes ta campañando contra dje. Tur esaki, despues cu Minister President mes a firma aceptando e propocision di un RAft inicialmente. “Hasta gobernador a remarca cu ta preocupante di no sa ainda kico e situacion lo bira pa cu e interes proponi den e presupuesto presenta na nos,” durante su discuro na apertura di aña parlamentario, asina Croes a comenta.

E gabinete actual ta continuamente trece dilanti cu e situacion na Aruba ta hopi positivo riba e area turistico, pero e resultado aki no ta traduciendo den un desaroyo positivo pa e pais y pa e comunidad, sigur no financieramente. P’esey mes Parlamentario Croes ta argumenta cu cada decision cu no ta tumando ta costa placa di pueblo y cada decision cu tuma siguientemente mester ta na beneficio di pueblo.

Aworaki gobierno ta papia di haci un proposicion na Hulanda pa bin cu otro rijkswet y no e RAft cu ya caba nan a firma pe dos aña pasa. Tambe tin papia riba un posibilidad di contract di fiansa di dos aña cu un interes mas halto cu loke tin awo presupuesta pa 2024.

Croes: “Na final di dia tur esaki, tur impacto financiero ta pueblo ta paga cu belasting y na cierto momento mi ta kere cu si nos wak e situacion social y e crisis cu tin ey’fo financieramente den cada cartera di ciudadano, Aruba tin mester di decision aworaki cu ta na nan beneficio realmente y cu nos por eventualmente crea espacio y hala rosea pa nos por inverti den e pais aki y crea speransa un biaha mas den comunidad.”

Ta momento pa pone un stop na discusion politico y hunga cu emocionan di pueblo. Despues di dos aña como parlamentario, mi ta keda carga speransa cu cos lo cambia un dia den e organonan di mas halto di Aruba y cu pueblo por haña un representacion cu realmente tin e futuro di nos pais na pecho.