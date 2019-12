Parlamentario Howell contento cu Hulp Bestuurskantoor Sanicolas ta habri bek

Parlamentario Allan Howel a tene un conferencia di prensa dilanti di Hulpbestuurskantoor Sanicolas caminda cu riba un tono mas positivo ta mustra cu e oficina di Gobierno a habri pa duna servicio na comunidad di pariba di brug. Primeramente Sr. Howell a bati alarma serca Gobierno cu ta un falta di respet pa cu e comunidad di Sanicolas cu e oficina di Gobierno aki ta solamente dos biaha pa siman ta duna servicio caminda cu e mester ta tur dia habri. Despues cu e parlamentario a combersa cu e mandatarionan concerni awe el a mustra cu e oficina di Gobierno ta habri y asina duna servicio pa cual e ta destina pe. Despues cu Howell a combersa cu Minister kende a mustra cu e cos aki no por ta’asina y awo e servicio di principalmente e pago di belasting ta habri opitamelmente pa duna servicio. Asina aki por mira cu e oficina ta habri normalmente. Pa loke ta e edificio mes, esta su estado pa cu e trahadonan por labora y haci nan trabao manera debe ser den esaki, akinan Sr. Howell a mustra cu Gobierno anterior a prefera di traha MFA-nan den diferente distrito di Aruba y pa un motibo of otro esun di Sanicolas nunca no a bini. Apesar cu despues cu Howell a mustra cu den un investigacion di su parti el a saca afor cu tabatin fondonan pa cu esaki. Un biaha mas e Gobierno anterior a prefera di laga Sanicolas un banda y no traha e MFA na Sanicolas. Minpres a priminti cu lo bai traha e MFA den Sanicolas y a convence Sr. Howell cu e ta bezig pa aloca e fondonan pa e renobacion di e Hulp Bestuurskantoor aki. E no lo bira den un forma di un MFA pero e lo bai haya su renobacion pa e por bira den un condicion optimal atrobe.

