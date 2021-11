Segun Parlamentario Hendrik Tevreden Aruba por y mester enfoca mas ariba su Seguridad Alimentario. E ultimo añanan, hopi hende na Aruba a cuminsa bira mas consciente di Aruba su dependencia halto ariba importacion di cuminda y nos necesidadnan basico. Asina por a nota cu ora fronteranan cu otro paisnan a sera, cierto berduranan a bira indisponibel na Aruba. Y ora COVID a impacta mundo henter, nos a mira un dedicacion creciente na plantamento di nos propio cuminda. Asina poco poco, e topico di agricultura local a cuminsa haya mas atencion. “Mi ta contento di mira cu tanto e otorgamento structural y efectivo di huurgrond, como tambe e rebaho di costo di awa pa agricultornan ta un realidad awor na Aruba. Pero nos no a yega ainda,” nos sa cu ainda tin hopi cosnan pa mehora den e area aki, segun parlamentario Hendrik Tevreden. Tevreden ta di opinion cu progreso den agricultura ta trese benficionan colectivo cu ne. Pesey nos enfoke mester ta pa desaroya e sector y cuminsa traha riba e tema general riba nivel macro cu ta Seguridad Alimetario, esta Food Security manera ta wordo ilustra cu Sustainable Development Goals 2 (SDG 2). “Den tur commisionnan local y internacional manera Parlatino y IPKO mi a hiba e dialogo aki, Tevreden a enfatisa.

Produccion local y poder di compra

Mi ta cana den pueblo y scucha kiko realmente ta e necesidad serca nan. Y ta bira mas y mas cla cu acceso economico na cuminda a cuminsa bira un problema como cu prijsnan ta halto. Aruba mester no solamente produsi cuminda localmente pero Tevreden ta amplia y splika cu Seguridad Alimentario (SDG 2) kiermen cu pueblo mester tin acceso economico tambe na alimentonan, esta poder di compra. Esaki sigur lo por resulta cu nos pueblo lo hiba un bida productivo y saludabel cumpliendo cu nan necesidadnan nutritivo basico.

“E idea di desaroya nos sector di agricultura -manera ya caba ta papiando di esaki pa hopi tempo- lo cubri e parti di alimentonan (fisicamente) solamente. Pero nos mester habri dialogo ariba e parti di percura cu comunidad por cumpra (economicamente) e alimentonan ey tambe.”

Plan integral

Pesey Tevreden ta boga primordialmente pa un plan integral di desaroyo di nos sector primario. Un plan cu ta cubri kiko lo hasi pa percura cu produccion di nos mes cuminda por ta posibel na costonan rasonabel. Un plan multi funcional cu tin di mustra con departamentonan lo traha hunto pa baha prijs di produccion local tanto den sentido fiscal como den sentido financiero. Un plan cu tin di ilustra con lo incentiva mas produccion local, proteha e produccion local, maneha importacion y baha nos dependencia ariba importacion. “Lo mi kier mira un plan cu no solamente ta enfoka riba agricultura, pero tambe otro sectornan manera avicultura y apicultura”. Avicultura ta curbi cria di parhanan y produccion di carni y webo. Apicultura ta cubri e parti di abeja y produccion di honing. “E experencia y contactonan acumula e ultimo añanan aki den commisionnan internacional di agricultura y mi experiencia den e sector social a habri un forma nobo con ami ta mira e aspecto aki. Nos por produci berdura, fruta, pero tambe carni, webo. Pesey mi ta ansioso pa mira kiko lo ta e vision di gobierno ariba e aspectonan fisico como economico di produccion di cuminda pa e termino nos dilanti. E desaroyo di e sector aki mi ta mira como algo crucial y esencial pa nos futuro como pais. Pesey un plan efectivo y gradual pa baha nos dependencia ariba importacion di cumindanan basico ta esencial pa nos pais. Sin lubida cu e mester wordo acompania pa un plan integral di acceso economico na e cumindanan basico tambe, Tevreden ta termina bisando.

