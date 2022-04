Aruba ta para dilanti retonan grandi y mester tuma decisionnan clave pa garantiza futuro di e país aki. E pregunta ta ki filosofía y ideología ta esun cu mester uza despues di e crisis aki. Esun partidista o esun patriotico? E Profesor Sociologo Christopher Jenks, tin un asercamento pragmático cu e ta ilustra den su buki Rethinking Social Policies. E ta atende cu problemanan social cu mundo ta experiencia awendia, cual Aruba, ta pasando aden aworaki, pero tambe tin decadanan experiencia ta analisando e materia. Aruba mester bin cu un maneho social concreto, laga sensacionalismo y política partidista un banda cu lamentablemente a bira un norma, pero cu ta causando kiebro den nos comunidad. Tevreden a haci un peticion na sala di Parlamento, pa no enfoca solamente riba ideología partidista político, pero tene na mente cu nos país ta den recuperacion. Mester enfoca durante tratamento di e presupuesto aki con hunto nos por sali di e situacion di pandemia aki. Si kier reduci desempleo, violencia, falta di educación, pobreza, mester inova, y cambia e departamentonan pero principalmente nos mester cambia nos actitud tambe. Mi ta conciente cu e lo bay poco-poco, pero mester traha riba esaki.

Durante di e reunion mi a puntra e Ministernan di Labor y Energia, y Asuntonan Social y Husticia pa splica di nan maneho pa 2022. Splica pueblo e vision cu tin pa 2022 pero tambe keda habri pa tuma of atende ideanan cu ta bini for di den sala.

Den e documento di Landspakket mi ta sinti cu e área social ta wordo pusha atrás y no ta haya atencion suficiente. Tin hopi énfasis riba crecemento económico. Pero avance económico no ta nifica cu automáticamente tin mehoracion social. Pesey a puntra Minister di Asuntonan social pa hasi su evaluación riba esaki pasobra Aruba ta un país diferente cu Hulanda y Merca, unda cu e índice di educación académico y secundario ta bastante abou, tin un grupo grandi di mamanan soltera cu ta cabes di cas y basta hoben. Tambe tin desempleo. Y hopi estudio ta mustra cu tur e puntonan aki ta riesgonan cu ta crea pobreza den un país. Pesey nos tin di enfoca den un solo dirección, den un maneho mas integral, y Minister di Asuntonan Social a garantisa cu e ta manehando pa por bay den e dirección ey.

Politica di bienestar ta algo cu ta domina e terreno político for di añanan ’80, principalmente na Merca. Atrabes di tempo a mira crecemento económico berdad, pero e expansión económico cu atencion minimo a causa cu problemanan social a bira mas grandi pasobra no a haya suficiente atencion. Minister di Asuntonan Social a sigura Parlamento cu e no lo subestima e terreno social, e lo dune e atencion necesario sin duda.

Den esaki lo enfatisa un meerjarenplan, un creche di estado (cu lo yuda e mamanan soltero). E éxito di Aruba no ta depende di coalición so sino di nos tur, Tevreden a bisa diaranson mainta den Parlamento.

Comments

comments