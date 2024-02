Ta un realidad cu abuso specialmente contra nos muchanan cada uno ta di mas. Mundialmente trabounan ta wordo haci pa minimalisa traficacion di mucha y tur sorto tipo di abuso di mucha.

Sinembargo abuso di mucha hopi bes ta wordo cometi door di un tata, un mama o familiar. Relaciona cu esaki, Lider di Fraccion di MEP, Hendrik Tevreden a expresa cu ta p’esey entre otro Parlamento ya caba a aumenta e castigo riba tur tipo di abuso.

Cambio den leynan

El a cuminsa na bisa cu for di 2019 bin ariba, Parlamento a bin ta cambiando un cantidad di leynan, a trata ley di ‘verhoging strafmaxima zedendelicten’, ‘aanpassing verjarings termijn zedendelicten en aanbrengen van verbeteren en herstel ommisies’.

E ley aki ta encera 3 punto specifico di concentracion, aumenta e castigo pa delitonan di abuso, kita e periodo dentro di cual un castigo ta caduca (verjaringstermijn), un ehempel di esaki ta si un hende a wordo abusa na edad jong y na grandi numa a haya e forsa pa por denuncia esaki, e denuncia lo por wordo haci y e acusado por wordo persigui.

Pues e delito no ta caduca mas. Y tambe awor e minister tin e autoridad pa nenga na e comision cu ta conseha pa laga un preso sali den libertad pa motibo cu prison ta yen y cu tin scarcedad di cel na KIA. Esey ta nifica cu e persona cu a comete un delito di abuso tin di sinta su castigo completamente.

Tambe tin hopi punto di prevencion cu a wordo crea, departamentonan nobo a wordo lanta, y hopi di e instancianan existente a wordo fortifica. Profesionalnan a wordo capacita den diferente departamento, medico forensico a wordo instala, recherchenan a wordo entrena, y tin un lugar specifico cu ta Bureau Sostenemi cu ta atende cu denuncianan (i.e., meldpunt).

Hues a cambia nan maneho con ta trata e casonan aki, cual ta resulta cu castigonan ta baha mas pisa riba esnan cu a wordo haya culpabel, Tevreden a remarca.

Awe tin un proceso di interogacion cu ta cana miho, tin un camber adecua pa ‘vang op’ e muchanan, un medico forensico cu por busca evidencianan y DNA di cual tur esakinan ta crea un miho dossier pa bringa e caso pa e victima dilanti hues.

Maske Aruba a dal stapnan grandi riba e tereno aki desde 2019 bin ariba, e duro realidad ta cu bo no por evita e casonan lamentabel aki.

Parlamento a haci su parti y Gobierno y departamentonan tambe.

E lider di fraccion di MEP a señala cu Parlamento a atende cu leynan pa locual ta hisa e castigonan, pero tambe a pidi Ministerio Publico pa ahusta su normanan den atende cu e casonan aki.

Ministerio Publico a cumpli den adapta esakinan pa asina e acusadonan por wordo husga mas fuerte. Na Aruba awor castigo cu ta trata abuso, ta mas halto cu na Hulanda.

Prevencion ta keda e solucion

No ta solamente castigonan a wordo aumenta pero tambe programanan di prevencion a wordo aumenta. Programanan manera ‘Mi Mes Un Heroe’ pa conscientisa muchanan desde un edad hoben caba con pa tin un bos y con pa reconoce e diferente tipo di abusonan manera negligencia, abuso sexual, abuso emocional y abuso verbal y fisico. Parlamento ta orguyoso di por tawata parti di a percura pa esakinan.

Metodonan di traha pa e profesionalnan riba veld a wordo mehora. Sin lubida introduccion di ‘Codigo di Proteccion, ⁠introduccion di ‘Signs of Safety’, ⁠’Early intervention’ y ⁠’Toolkit Digital’ pa tur profesional di e veld medico, hudicial, social y enseñansa.

E cambionan haci desde 2019 bin ariba ta dunando resultado. E continuacion di entrenamento y fortificacion di departamentonan ta andando. Sinembargo mayoria abuso ta tuma luga den e nucleo di confiansa. Pesey prevencion ta keda e mihor solucion.

Estadistica ta mustra cu esnan mas cerca ta esnan cu ta comete e abuso hopi bes. Cada un di nos tambe tin di bira parti di e solucion fortificando y protehando e mucha den un nucleo sigur. Con sigur bo nucleo ta? Hendrik Tevreden a conclui.