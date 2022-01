Diaranson ultimo, 19 di januari 2022, hunto cu Presidente di Parlamento y Minister Rocco Tjon mi a asisti na e presentacion di e tarea mas nobo den area di prevencion na FADA esta salud mental. Asina oficialmente FADA ta amplia nan tareanan caminda banda di prevencion di uso y abuso di substancianan adictivo, awor ta bay enfoka tambe riba e tematica di salud mental. Un area cu semper mi a pidi atencion pe mirando cu e ta sumamente necesario y importante.

Despues cu na fin di aña a firma e samenwerkingsprotocol den cuadro di salud mental entre Respaldo, FMAA, SPD, HAVA y FADA, nos ta habri aña cu e presentacion di e campaña preventivo di FADA riba e tereno aki.

Ya caba mi ta mira e samenwerkingsprotocol entre tur e instancianan akiriba menciona como un stap hopi importante pa asina hunto cuminsa traha pa brinda un miho cuido pa loke ta trata salud mental y adiccion na Aruba. Nos no por sigui papia solamente di e necesidad y e problematica y con grandi e ta. Mester cuminsa intensiva e parti di prevencion y mas cu claro percura na mes momento pa un mihor cuido cu ta accesibel pa un y tur.

Mi a keda encanta cu e programa y campaña presenta pa FADA y ta felicitanan cu e lansamento di e jingle y videoclip oficial di Salud Mental y Adiccion pa aña 2022.

Awor nos mester sigui informa y conscientisa pueblo cu si bo ta sinti un desbalanse cu bo Salud Mental y no ta sigur di loke bo ta sinti of tin duda unda bo tin cu busca ayudo. Sa cu awor bo por pasa libremente serca FADA na nan oficina situa na Campanastraat #5 of traha un cita na nan telefon: 583-2999 of nan whatsapp: 564-4516 y nan lo guiabo pa ricibi tur informacion necesario pa yega na ayudo profesional.

Mi kier a termina bisando parti di e jingle di FADA cu ta bisa: ‘Ta bo mes t’esun, doño di bo curpa bendiciona, abo so por preveni y no lamenta’.

No tene berguebsa, busca informacion, sa cu semper tin un solucion!

