Den Parlamento, den pueblo y awor cu social media tur dia mi ta atende precupacionan di nos cuidadanonan cu nan kier pa Gobierno di Aruba soluciona. Awor den bispera pa trata presupuesto ta e mihor momento pa atende e puntonan aki cu Gobierno di Aruba y yuda nan mira den direccion pa logra un solucion.

Mi ta kere cu Aruba mester implementa un mihor forma di comunicacion entre ciudadanonan y departamentonan di Gobierno manera por ehempel DOW. Pa logra esaki lo mester crea un sistema central di melding digitalisa cu lo facilita e proceso y duna un mihor resultado compara cu tin awor aki.

Mi a tuma nota cu na Hulanda un provincia en particular a bin ta trahando riba algo similar cu ta crea un coneccion entre ciudadanonan y gobernacion. E ta un sistema cu lo por pas perfectamente riba un isla manera Aruba. Na e provincia aki tambe ta tin hopi tema di preocupacion entre e ciudadanonan. Cosnan simpel manera entre otro luz di caya kima, falta di zebrapad o polis drumi riba caminda, borchi di trafico kibra, pero tambe bakinan di sushi cu ta pasa over y cu pa dia no ta wordo piki. Pa por atende cu tur esakinan lo por crea un sistema central kisas serca City Inspector, unda cu facil bo ta usa technologia pa yega na un solucion.

Un programa of un aplicacion cu bo por señala e problema y manda bo mensahe y adres di unda bo a mira e fayo pasobra e funcionarionan mes no por ta tur caminda pa tuma nota di nan tur.

E sistema mester ta asina simpel cu un ciudadano por tuma nota di algo cu mester atencion, raporte cu su celular o tablet y den corto tempo mira cu e ta wordo soluciona. Naturalmente proyectonan mas grandi lo tin di wordo evalua y presupuesta, pero por ehempel pa cambia un luz cu a kima, no mester dura tanto tempo. Aworaki tin hopi luga rond di Aruba unda tin luznan kima cu ta crea un sentido di insiguridad pa e ciudadanonan y hopi biaha tin ciudadanonan ta yama ELMAR pa informa nan di e situacion. Pero e ta henter un procedura tin di tuma lugar cu tin bes e asunto no ta wordo atendi ta cu hopi tempo despues.

Tin ciudadanonan ta manda carta, despues di pasa colecta firma den bario cual ta haci cu e caminda ta uno demasiado largo y cayanan ta keda pa hopi tempo scur. Pa situacionnan di emergencia y pa proteccion di e comunidad mes, lo mester bini cu solucionnan practico y mas rapido. E lo duna nos ciudadanonan mas confiansa den un sistema cu nan ta mira cu ta funciona.

Pesey e idea di haci uzo di un aplicacion digital cu facilmente e ciudadano ta instala riba su celular. E ciudadano ta simplemente saca un potret di e situacion cu ta di su preocupacion. E potret aki ta wordo manda pa un sistema central hunto cu e adres. E potret ta wordo studia door di e funcionario y djey ta wordo atendi. Na un forma discreto sin cu e ciudadano tin di duna ningun informacion personal.

E sistema ariba menciona no ta complica y no ta exigi un esfuerso grandi di e ciudadanonan pa coopera y participa na mehoracion di su bario o Aruba. Un sistema asina ta crea un bon relacion di cooperacion entre ciudadano y estado cual ta un igrediente cu nos mester awor aki pa sali di e crisis. E ta un contribucion real na mehoracion di infrastructura, estetica y un Aruba hopi mas sigur cu ta loke nos tur ta desea.

Mi lo bay trece e punto aki na discusion cerca Gobierno y ta spera cu e departamentonan concerni lo por traha activamente y trece un sistema similar na loke mi a describi pa asina nos sigi avansa como un Aruba. Mi a scohe pa hiba un politica di solucion sea con grandi o chikito e problema ta, pasobra critica ta necesario pero no ta yuda nos pa avansa.

Comments

comments