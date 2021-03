Parlamentario Hendrik Tevreden (MEP): Tin di sigura entrada pa trahadornan di Casinowezen

Tin un intrankilidad ta reinando memey di e trahadornan di casinowezen pa motibo di e ley Toezicht Kansspelen y e cambionan cu tin di tuma lugar. Nos kier trece claridad di biaha, ningun trahador di casinowezen lo ser kita di trabao. Mester ta bon cla pa tur trahador cu si un departamento gubernamental ta stop di existi, gobierno tin e obligacion pa cada trahador wordo aloca na un otro departamento, o prepara e trahador pa e por ocupa un otro funcion. Y netamente esaki nos kier clarifica pa por trece trankilidad atrobe bou di e trahadornan. Mas aun den un tempo di pandemia y crisis cu ta asina dificil economicamente pa tur hende.

Ley Toezicht Kansspelen

Aruba tin di introduci e ley aki pa por sigui cumpli cu reglanan internacional contra entre otro labamento di placa y tambe lo tin di crea un departmento nobo, e asina yama ‘Gaming Board’ pa por ehecuta e reglanan nobo pa ‘gaming y lottery’ manera cu ya te caso na hermana isla Curaçao. Esaki ta nifica cu trahadornan lo mester wordo re-entrena si nan kier continua cu e departamento nobo, o wordo aloca den un posicion cu ta pas cu su funcion actual. Esaki ta mara na un extension di maximo 12 luna y na final di esaki si e trahador no logra e lo ser retira di trabao dentro di 3 luna. Nos ta haya cu esaki no ta na su lugar y kier cambi’e. Nos a haci un sondeo ariba edad, experiencia y estudio di e trahadornan y teniendo cuenta cu esakinan, nos ta di opinion cu pa mayoria trahador ambos punto di salida lo por tin dificultad, pesey nos di fraccion MEP ta scoge pa un otro punto di salida.

Nos kier propone mas tempo, cu lo por traha manera un tipo di ‘afvloei systeem’ di 60 luna di trabou, den cual bo por yuda e gran mayoria di trahadornan cu no lo fit den un otro departamento asina facil, o cu no lo por atende cu e tecnologia mas avansa cu e systema nobo lo exigi. Naturalmente esnan cu si ta alcansa segun nan edad y experticio pa continua den e structura nobo lo haci esaki, o tambe lo por scoge pa wordo re-aloca na un otro departamento. Segun nos sondeo esnan cu lo scoge e ultimo, ta trata di un grupo mas chikito cu lo por integra cu mucho mas fasilidad.

Pronto parlamento lo kier atende e ley aki, y hasi e cambionan cu ya na 2015 mester a wordo hasi caba na bienestar di tur trahadornan di casinowezen, y den e caso aki, nan famia tambe, Tevreden a termina bisando.

Comments

comments