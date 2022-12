Hopi hende a yega di haya les di juffrouw Lily Marval, un señora firme, recto y cu hopi conocemento y un carisma sin igual. Un persona bunita di pafo y paden, cu un pasion grandi pa sirbi su prohimo. Pero mas ainda un persona di balor, cu un perseverancia pa logra e meta cu e propone. Awe riba 1 december 2022 juffrouw Lily a logra su Doctorado defendiendo su tesis: “Women’s experiences of intimate partner Violence in heterosexual relationships in Aruba and the negative consequences”.

E tesis aki ta culmina un trabou excelente di hopi aña di investigacion cu lo ta di gran avance pa e cambionan cu Aruba tin mester ariba entre otro e area di violencia relacional. Tur cos a cuminsa ora cu juffrouw Lily a wordo acerca pa haci un estudio riba violencia domestic cua awe a desplega su mes den un Doctorado na e bunita edad di 78 aña.

Aruba no tin un embergadura di investigacion manera esaki riba e tereno di violencia relacional y domestico. Y e estudio aki lo por brinda e ayudo pa crea maneho riba e tema aki cu na final por resulta na salba bida of por yuda soluciona e problemanan aki den nos comunidad.

Un poco di juffrouw su impresionante trayectoria

Obviamente juffrouw Lily ta un juffrouw di scol. Un profesion cu e a dedica su mes pa 12 aña, di 1971 te na aña 1983. Como educador juffrouw Lily a duna les na Middelbare Opleiding voor Administratieve Ambtenaren (MOVAA). Aki e la duna inleiding in het Staatsrecht, Staatsregeling, L.M.A, Mensenrechten y tambe les di Hulandes. Tambe juffrouw Lily a duna les na IPA. Na aña 1983 tawata e momento cu juffrouw Lily a escoge pa haci un cambio di carera y a bay traha na Directie Wetgeving. Dos aña despues, na 1985 juffrouw Lily a bay Raad van State na Den Haag, Hulanda, como preparacion pa bira Secretaris di Raad van Advies di Aruba cual funcion juffrouw Lily a sirbi su pais pa 18 aña largo te ora cu el a baha cu pensioen. Fuera di esaki juffrouw Lily a haal su post doctorale cursussen den Wetgevingsleer y Wetgevingstechnieken y tambe tin un Bachelor den Teologia.

Logro grandi

Cu hopi orguyo, emocion y gradicimento na Dios mi por a presencia momento cu juffrouw Lily ta ricibi su titulo di Doctor in Business Administration (DBA) for di Inter-Continental University of the Caribbean. Un logro cu mi ta sinti no ta pa su so, sino pa henter su famia y pa henter nos comunidad di Aruba. Mi kier oficialmente felicita famia Rasmijn y Marval y tur cu a yud’e logra su titulo di Doctorado. Juffrouw Lily, masha pabien!