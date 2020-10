Parlamentario Hendrik Tevreden (MEP): Parlamento ta sigi cu hoorzitting ariba topico di Abuso contra Mucha

Siman ta habri y Parlamento ta sigui cu reunionnan pa loke ta trata e tema di abuso contra mucha na Aruba. E ta mas cu obvio cu e topico aki ta halto ariba agenda di Parlamento y maske cu tin hopi logro caba, falta algun mas. Entre otro e Codigo di Proteccion Infantil y Hubenil cu ta e piedra di skina principal den tur cos.

Nos a reuni e biaha aki cu Centro pa Hoben y Famia un departamento esencial den e cadena. Un centro multidisciplinario cu tin diferente instancia na e mesun adres, un ‘One Stop Shop’ bo por bisa, unda cu e cuidadano cu ta buscando ayudo por ricibi sosten y guia den educacion pa lanta nan yiunan y guia nan famia.

Nos comunidad ta mucho mas activo y conciente ariba cuido y proteccion pa nos muchanan, y nos ta satisfecho pa mira e apoyo cu gobierno ta brinda tambe na e instancianan manera esaki. Centro pa Hoben y Famia ta un di e hopi instancianan cu a nace atrabes di e Social Crisis Plan cu ta ofrece programanan educativo cu accento ariba prevencion pa asina mayornan por wordo fortifica y haya apoyo den lanta y proteha nan yiunan na un edad trempan o avansa.

Instancianan trahando hunto pa por preveni mas

Na e centro aki situa na wayaca pabou di Arubus, tin diferente instancianan ta brinda servicio hunto. Entre nan Fundacion pa nos Muchannan, Fundacion Respetami, Tienda di Educacion, FADA, Wit Gele Kruis (Tienermoeder), Departamento Asuntonan Social, Consultorio pa Asuntonan di Adiccion pa menciona algun. Tur no tey ariba mes un dia, pero tur instancia tin un profesional cu tin un dia specifico cu e ta presente na e edificio pa brinda servicio na comunidad y asina hunto cu otro profesionalnan por intercambia pensamento na un manera hopi profesional y anonimo con pa yuda e ciudadano mas mihor posibel. Tambe na e Centro nan ta brinda charla, workshops y seminario pa asina yuda e ciudadano progresa mas ainda, y haya su stabilidad bek.

Hopi puntonan di precupacion cu nos conoce pa hopi aña den e ramo social ta hayando un lus positivo riba nan. Y apesar cu nos ta mira un adelanto, nos ta di opinion cu e situacion ta keda preocupante. Diferente na antes ta, e profesionalnan ta aplicando metodonan nobo pa por yega na e ciudadano cu nan informacion y ayudo. Y nos ta convenci cu esaki lo duna resultado. E plataforma su forsa ta e union y e diferente disciplinanan trahando hunto cu por brinda un mensahe mas holistico na comunidad atrabes di charla na TV y na e edificio mes, informacion riba website y social media, y tambe nan sa ta den e conferencianan di prensa di gobierno cu tin un gran sintonia.

Ta importante pa nota cu e mayor ta esun yama pa ta e pilar pa su yiu, un mayor ta pa semper. Pesey a enfoca ariba e rol di mayornan, sea soltero, casa o esnan divorcia. Pa 2021 lo cuminsa concentra tambe ariba famia blended, cu ta algo cu ta encontra hopi den nos comunidad. Tin hopi reto ainda, pero tin un lus mas cla na horizonte.

Spiritualidad un tema profundo

Loke ta remarcabel ta cu e tema spiritualidad a keda treci padilanti pa e profesionalnan. Esaki ta un parti esencial den e dunamento di cuido y restoracion. Spiritualidad ta e base di un bon cuido, tanten cu esaki no ta wordo haci for di un denominacion. Hopi biaha e situacionan di abuso ta trece hopi confusion y dolor nan profundo cu ta haci cu un hende tin mester un dimension mas grandi pa por acapara su problemanan. Y aki ta unda cu e tema spiritualidad ta ancra y duna forza. E profesionalnan ta ricibiendo bon reaccion ariba esaki y nos ta spera cu mas y mas ciudadano wordo yuda. Pa termina, mi ta kere cu ta importante cu como comunidad henter nos realisa, cu no ta un departamento so, no ta scolnan so, no ta gobierno so, sino ta responsabilidad di nos tur pa lanta nos muchanan sano y sigur.

