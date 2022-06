Nos a trata e Landsverordening normering topinkomens (LNT). Un ley cu a yega Parlamento dia 3 di november 2021 y dia 2 di december 2021 nos a ricibi e eindverslag. Di aki nos a inicia cu e proceso consultativo caminda mi persona como Presidente di e comision concerni, mesora a cuminsa cu reunionnan cu stakeholders. Na mi opinion Parlamento den su totalidad mester a reuni cu e entidadnan relevante pa haya informacion, p’asina nos por a tene debido cuenta cu nan precupacionan presentando un amienda of mocion. Sigur mi kier a evita cu durante e reunion publico ta desvia di e materia, cual lastimamente mi no a logra mirando e actitud y actuacion di AVP den oposicion.

Mi mester subraya e hecho cu excepcion di (1) un entidad, tur demas entidad cu a presenta den e reunionnan, ta di acuerdo cu mester bini un plafond pa salarionan halto di directornan y mayoria ta compronde e rason di esaki. Sky is not the limit. Ningun entidad lo por ta duradero si su gastonan di personal no ta normalisa.

Gobierno a institui un Comision yama Comision Corporate Governance Aruba – cu ta consisti di sr. Jossy Lacle, sr. Fredis Refunjol, s. mr Arie Swaen y sra. dr. mr. Helen van der Wal. Na nan turno nan a duna encargo na THEMIS Institute For Governance & Leadership cu ta consisti di dr. mr. Bakhuis, drs. Kroon y prof. dr. Kunneman, pa haci un investigacion ariba cumplimento cu e principionan basico di corporate governance den e entidadnan publico y semi publico. Entre otro e resultado di e investigacion aki a forma base di e concepto di ley LNT.

E esencia di e ley aki ta pa percura pa un normalisacion primordialmente den e situacion di salario di e director y otro funcionarionan den top di nos companianan semi-publico. Ta conoci cu e ley cierto momento a bira un condicion di parti Hulanda pa nos pais por a haya sosten di likides y hasta despues a bira condicion pa por paga bek e 5% pa completa e salario completo di ambtenarnan cu tin 2 aña sin esaki caba.

Pa Aruba LNT ta regla specificamente e salario di e director di e entidadnan publico y (semi)publico. Den LNT pues no ta duna e posibilidad pa ahusta salarionan di e resto di e personal, esta e ‘trickle-down effect’. Durante e reunion mi a trata e hecho cu ora ta papia di salario tur hende ta bira sensitivo, ningun kier bisa ta cuanto nan ta gana, y tur hende kier pa e subi. No ta na Aruba so, esaki tawata e caso tambe tempo cu e ley aki a wordo introduci na Hulanda. Ta berdad cu na Aruba tambe ta existi e intrankilidad aki mara na introduccion di e ley di LNT.Pesey nos Fraccion mediante un amienda y 3 mocion a trata di atende cu puntonan di intrankilidad treci dilanti pa e stakeholdernan.

Fraccion di MEP a presenta e siguiente cambionan den forma di amienda y instruccion den forma di mocion pa asina mehora e ley.

a ahusta e salario maximo stipula door di mantene como punto di salida e salario di Minister President sin recorte di 25%

a cambia e fase transitorio di 2 aña pa 5 aña mirando cu 2 ta hopi cortico pa ehecuta e cambionan di salario pa e directornan. Y bo no ta papia e ora di fair balance entre e meta cu bo kier logra cu LNT y e derecho fundamental di e directornan concerni

tambe a urgi Gobierno pa trata e aspecto di exoneracion pa e entidad cu ta atende cu un specialisacion y tin di permanece competitivo den e tipo di trabou cu e ta eherce, stipulando criterianan obhetivo y transparente pa por tuma decision di exoneracion

y por ultimo a subraya cu mester evita o limita e fenomeno di brain drain cual nos no kier pa nos entidadnan semipublico

Esey ta nifica cu awor e norma ta 329 mil pa aña, cu ta mas o menos 27 mil florin pa luna na salario cu un fase transitorio di 5 aña pa yega na esaki.