E pueblo Arubano no tabata cla p’e: despues di e nombramento di sr. Rene “Baba” Herdé como minister di Infrastructura, Energia y Communicacion, e gobierno AVP-Futuro a perde hopi di e poco confiansa cu tabata keda nan.

E rason? Baba Herdé no tin mandato. No di pueblo, no a base di experiencia, ni di merito. Nan ta bisa cu sr. Herde ta un “vakminister”. Pero kico ta un vakminister berdaderamente? Un vakminister ta un persona cu no ta un politico activo, pero cu tin un conocemento profundo y a comproba su mes riba e tereno y e ministerio cu e ta wordo nombra pa atende. Por ehempel, un ingeniero pa infrastructura. Un economista pa finansa. Of un medico pa salud publico. Cu tur respet, sr. Baba Herdé ta un docente pensiona cu experticio riba enseñansa. E no tin ni un dia di experiencia riba infrastructura, energia of telecomunicacion. E ora ta logico pa puntra cu si e vocacion di Herdé ta lealtad politico? Pasobra no por pensa otro.

Gobierno AVP-FUTURO no por papia mas di ta transparante of di ‘good governance’ ora un ministerio cu ta asina strategico pa e bienestar di Aruba ta bay pa un persona sin experiencia, simplemente pa e por tuma ordo tras di cortina di un otro persona. Como gobierno bo no por papia di ta respeta trias politica ora cu sr. Mike de Meza, un parlamentario cu por cierto ta bringando su caso dilanti mesa berde, ta e persona cu segun tur fuente “ta call the shots” tras di cortina pa e cartera di infrastructura y energia di pais Aruba. Unda esunnan cu a bin pa cambia mundo a keda den AVP-FUTURO? Mi no ta scucha nan.

Ki ora bo ta nombra un vakminister?

Un lider politico ta scoge un vakminister den dos caso:

Ora e no tin ningun miembro activo cu e capacidad of preparacion pa ocupa e puesto.

Ora e tin un persona den su circulo cu conocemento y experiencia tecnico real pa dirigi e cartera.

Cu tur respet, den ningun di dos caso, esaki ta aplicabel pa sr. Baba Herdé.

Un nombracion pa tapa cos

Tur hende sa cu e nombramento di Baba ta puramente pa rek tempo pa De Meza purba bringa su caso. Esey kiermen Baba tin di sinta den e stoel pa keinta banki, y mira si Mike lo keda cla. Pero nan ta lubida cu casonan similar sa tarda. Paul Croes a tarda 6 aña cu su caso. Otmar Oduber 5 aña y Benny Sevinger mas cu 4 aña y ainda no a caba.

E caso contra Mike de Meza apenas a cuminsa. Pero mientras tanto Eman ta haya man liber si a traves di sr. Herdé pa hinca man den WEB, ELMAR, SETAR pa saca recurso publico y mantene control politico.

Un traicion pa e hobennan di AVP cu si a bay eleccion

Esunnan cu a traha y campaña duru riba promesa di “rejuvenece e partido y Bolter Cos” cu desapunto ta mira awe un pensionado sin voto wordo nombra y tuma e carteranan mas strategico di nos pais. Un ‘slap in the face’ pa esnan cu a kere den ‘Bolter Cos’ cu a keda te na Wendrick. Rehuvenece partido tawata nada mas cu un promesa bashi pa gana eleccion.

Conclusion

E nombracion di sr. Baba Herdé no ta pa beneficio di e pueblo. No ta pa stabilidad. No ta pa progreso. Ta un maniobra politico di Eman pa tapa un problema legal pa AVP, pa gana tempo y pa hinca man den companianan di utilidad manera tawata den pasado cu green conferences.

For di parlamento nos mester, y lo sigui exigi pa gobierno bini cu hende competente riba esnan cu lealtad politico. Y nos ta exigi democracia en bes di e manipulacion di Eman. Cu guera den mundo y un economia cu por cambia ki ora cu ta, nos mester di un lider cu ta goberna pa e pueblo, no uno cu ta busca pa tapa drama politico di su partido y su candidatonan cu mangel di nos companianan di utilidad y minister sin e experticio necesario.