Parlamentario Hendrik Tevreden: Lidera, no tira para

Parlamento den un manera diferente awe a trata e presupuesto 2020 di pais Aruba. Den un parlamento completamente desinfecta y unda cu parlamentarionan tawata den nan diferente kambernan contrario na custumber unda cu tur ta den sala grandi di parlamento. Tur esaki pa no plama y mes momento evita di wordo contagia pa e Coronavirus.

Aruba ta para dilanti un reto hopi grandi, un reto unda mundo henter no a mira den e 100 añanan cu a transcuri. Aruba ta plat! Nos fronteranan ta sera, nos tin toque de queda y nos no sa con largo esaki lo dura.

Pronosticonan ta mustra cu si nada tuma lugar, e impacto lo ta demasiado pa nos, y mas ainda un pro medio di 25 mil cuidadano lo por perde nan entrada cual ta calcula na 64 miyon florin pa luna. Nos negoshinan lo sera, nos scolnan lo keda sera, y cu un capacidad pa duna cuido limita esaki sigur ta algo critico pa nos comunidad. Pesey nos como fraccion di MEP ta di acuerdo cu gobierno cu apoyo of sin apoyo di Hulanda tin di actua rapido.

BANCO CENTRAL DI ARUBA

Banco Central di Aruba tambe ta di acuerdo cu tin di tuma accion mas rapido cu ta posibel. Un di e motibonan ta pasobra cu nos fronteranan ta sera pa tene e virus afo, pa cuida nos cuidadanonan tin un impacto grandisimo riba nos finansas publico y nos no por keda largo den un situacion asina.

Como cu turismo ta nos unico pilar economico y e pais nan cu ta bishita nos mas tanto cu ta Merca y esnan di continente di Europa tambe ta den un situacion critico. Lo por premira cu entrada di gobierno lo baha cu 627 miyon florin, esta cu turismo lo baha cu 80%. Si bini un vacuna o contene e virus kisas na 2021 turismo lo por stabilisa atrobe. Y pa e motibo ey Aruba lo tin un deficit di cerca 1.3 Biyon florin. Un suma cu gobierno lo tin di subsidia pa evita cu nos economia ta cai den otro y cu e crisis social cu nos a hereda lo crece aun mas.

TIRAMENTO DI PARA

Maske cu tratamento di un presupuesto ta algo serio, semper bo no por kita afor cu den reunionan politiconan ta busca pa tira un para. Den e caso aki no tawata diferente. Fraccion POR a presenta un mocion unda ta urgi pa cada ken entrega 1 mil florin pa 3 luna so. Un mocion unda cu ta trata na scapa di ta solidario cu pueblo den momentonan manera esaki. Si bo hasi un rek som, y bo conta 21 parlamentario na 3 mil florin, bo ta suma 63 mil. Compare cu e necesidad di 1.3 Biyon florin bo ta mira cu aki e parlamentario kier hunga un wega, cu a bons bek riba dje.

Nos fraccion sa cu si di berdad bo kier hasi algo significante, bo lo tin di entrega mucho mas, y nos fraccion ta para pa esaki. Minister di finansas a splica cu den fase 3 di e plan di contingencia tur gobernante y parlamentario lo entrega un cantidad mucho mas grandi cu esaki y sigur pa 1 aña. Basta cu e lo ta pa yuda esnan den mas necesidad, sigur nos no tin problema ninguno cu esaki.

PA CONCLUI

Nos enfoce ta pa nos uni, nos meta ta pa nos sali mas fuerte di esaki. Y historia a mustra nos, cu e manera pa logra, ta den union. Union ta nos forsa, union ta nos historia, y union lo yuda nos scirbi un capitulo nobo pa Aruba. Nos no a prepara pa esaki, pero nos tin confiansa y fe cu nos lo sali afo fuerte si.

Pesey mi ta hasi un yamada na tur nos cuidadanonan, nos voluntarionan, nos iglesianan, nos comunidad en general laga nos ban para fuerte hunto. Laga nos combina nos forsa pa gana e batay aki. Y na politiconan ban lidera, pero no ban tira para.

