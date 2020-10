Parlamentario Hendrik Tevreden: Ley di screening lo a nifica un NO grandi na corupcion

Ora a kere cu Parlamento den su totalidad lo a bisa un NO grandi contra corupcion na Aruba, parlamentarionan Daphne Lejuez, Ricardo Croes y AVP a haci lo contrario. Un ley di iniciativa cu a cuminsa bon na 2015 pa reglamenta e screening di kende por bira ministers, na caminda a conoce cambionan na man di AVP cu Raad van Advies a conseha pa no trata e ley den parlamento cu e cambionan cu AVP ta propone. Hasta Raad van Advies a remarca cu e cambionan ta hopi drastico y ta bay impugna di e spirito di integridad. Di otro palabra, e ley a drenta un manera, sali completamente un otro manera na man di AVP e tempo ey, similar na un hende cu ta haci tanto cirugia plastico cu ora e yega bek cas, su casa no ta reconoce!

Pesey fraccion di MEP si a haci e cambionan proponi pa Raad van Advies y a manda e ley bek pa wordo revisa y asina parlamentarionan Vrolijk y Tjon a haya e bon conseho pa por trata e ley den sala di Parlamento.

Aruba tawata screen e ministernan a base di un Landsbesluit cu ta existi di 2013. E problema di esaki ta, cu e formador apunta, ta esun cu tin e libertad pa dicidi kende e ta scohe, apesar cu tin un discrepancia den e screening di e candidato. Y pa fortifica bon gobernacion y transpariencia a opta pa concretisa tur criterianan por medio di un ley pa evita cu e practica nan aki por continua. Pasobra e esencia di e ley ta, pa no depende di un pensamento o intencion di un gobernante.

Integridad y bon gobernacion na Aruba

For di campaña MEP a enfatisa cu mester fortifica e forma di Goberna. A boga pa mas transparencia, integridad y bon gobernacion na Aruba. Pesey e ley di screening ta asina importante pa e wordo realisa. Lastimamente maske MEP a puntra pa sosten di sala, e ley no a wordo aproba ayera, maske a tuma den e ley 5 punto di cambio di AVP cu a cuadra den e contexto di ley. Nan no a opta pa sostene e ley di screening ministers. Tampoco parlamentario Lejuez cu supuestamente a sali di MEP pasobra e ta contra corupcion a sostene e ley, pero den su caso ta mas bien cu e ta buscando un number riba lista y no tin un motibo concreto.

Puntonan cu AVP y RED a presenta den nan amienda

Den e amienda cu AVP a presenta nan ta di pensamento cu familiares no tin nodo di tuma distancia di gobierno o pasa screening. Siendo cu den e ley cu MEP a presenta si a incorpora esaki. Tambe AVP kier pa incorpora nevenfuncties di ministernan, esaki ta nifica cu e minister por haci su trabou prome cu e ta minister, tanten cu e ta minister, di otro palabra traha part time minister, pero cobra salario di un full time minister. Tambe nan kier a haci cambio den parti di delitonan cometi den pasado. Esaki ya caba ta conoci den pueblo momento cu nan a percura pa nan ex minister sigui cobra mientras e a wordo deteni den caso IBIS.

E amienda di RED tambe a enfoca ariba e parti di un sentencia den pasado pa un o otro delito y loke tur hende por imagina caba, e parti di test pa substancianan prohibi pa ley. Na e ultimo RED kier a purba hustifica cu tin un acuerdo di gobernacion. Pero den e acuerdo di gobernacion, no tin ningun palabracion haci ariba algo cu ta contra ley. Cual ta nifica cu tanten algo ta contra ley, e no por wordo cambia.

Partido MEP a bay eleccion enfocando ariba un cambio unda integridad ta e tema principal. Pesey Parlamento a cumpli cu leynan cu ta tin hopi aña para sin keda cla manera esun di Ombudsman, financiamento di partido politico y ayera ley di screening ministers lo mester a culmina e proceso sinembargo a wordo tranca door di falta di bon boluntad di parlamentarionan Lejuez, Croes y esnan di AVP.

Awor Aruba a keda sin un ley pa screen ministernan y lo atene solamente na e landbesluit cu ta riba mesa pa por screen ministernan y lo por haci e cambio aki, si MEP tin mayoria den e proximo eleccion, parlamentario Tevreden a termina bisando.

