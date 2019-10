Parlamentario Hendrik Tevreden: “Instituto di Parlamento no por keda carga e mancha di Sevinger

Partido AVP ta den un decadencia y riba un speed bastante halto. Ta nan di cuater candidato den e ultimo temponan aki cu ta den e radar di Ministerio Publico, RST of casonan fraudulento. E dicho: ‘No bisa mi ken ta den, pero ken no ta den’ ta haya bida aki. Y tin un impresion cu ainda falta.

Ex minister di permiso y tereno y actual parlamentario Benny Sevinger (AVP) ta e actor principal den e caso cu Ministerio Publico a duna e nomber di ‘Avestruz’. Parlamentario Sevinger a sali bisa cu e ta inocente, y ta yama e investigacion aki como un persecucion politico. Pero esaki ta igual na e parha avestruz cu su halanan ta mucho chikito pa yud’e bula, como su curpa ta hopi pisa. E pruebanan ariba Sevinger tin asina hopi peso cu e no tin hala pa yud’e bula bay di e cargonan aki. E ta wordo sospecha di falsificacion di documento, estafa y labamento di placa. Fuera di esaki Sevinger tambe tin contra dje casonan di tereno durante e periodo cu e tabata Minister di Infrastructura pa Gabinete Mike Eman I y II.

No ta persecucion politico

Den e casonan asina aki, cu ya caba a mira hopi na Curaçao, Sint Maarten y tambe na Aruba mes (IBIS) semper un comision imparcial di husticia ta wordo apunta pa valida tur informacion prome cu e investigacion mes cuminsa. Basa ariba nan trabou den forma independiente, e decision ta wordo tuma cu si tin un base legal pa por cuminsa investiga. Esaki ta hustifica cu den casonan di e embergaduranan aki, no tin espacio pa persecucion politico. Mas ainda den caso ‘Avestruz’ ta R.S.T. y otro funcionarionan Hulandes ta encarga cu e investigacion, hunto cu Cuerpo Policial y Landsrecherche. Similar na caso IBIS unda cu Hulanda tambe tawata involucra. Esaki atrobe ta mustra ariba e hecho cu e casonan aki ta cana diligentemente y no tin ningun involucracion politico den nan.

Entrega asiento

A yega ora pa parlamentarionan di AVP entrega nan asiento. Nos no kier pa ripiti, manera paisnan den Reino y hasta na Aruba mes, unda cu funcionarionan of parlamentarionan lo bay prison mientras ainda nan ta den funcion. Pueblo ta hayando e confiansa atrobe cu esnan cu ta wordo scogi pa asumi e posicionnan aki, ta haci nan trabou cu tur seriedad y manteniendo tur principio. E mancha di pasado, nos ta trahando duro tur dia pa logra na kit’e. Y bandonando parlamento pa e atende su caso penal, los di parlamento, ta e mihor cos cu Sevinger lo por haci pa e instituto, Tevreden a remarca.

Comments

comments