Tin un argumento cu ta circulando cu: “HOFA ta solamente limita politiconan, no e pueblo.”
Esaki ta un mentira diplomatico strategico. Esun cu lo bay sinti e efecto real di HOFA ta e pueblo cu lo tin di bay biba e consecuencia di e medidanan draconico cu tin proponi. Politiconan lo sigui wordo eligi, y lo sigui bay trabou, pero awor aki sin tin di carga nan responsabilidad, pasobra ta loke Hulanda dicidi lo pasa y no loke e politico cu a bay eleccion aki na Aruba.
E politico lo ricibi su sueldo, pero e cuidadano lo tin di ricibi e cuenta. Democracia ta funciona di tal forma unda cu pueblo ta scoge esnan pa represente y pa bai traha p’e. Y ora cu pueblo kier cambia o baha nan por medio di su voto e ta baha nan. Pero cu HOFA bo no por baha Tweede Kamer ni tampoco Rijksministerraad, pero si bo tin di contesta ‘Ja baas’, na loke nan presenta y dicidi.
Cu HOFA como Rijkswet bo lo tin situacionnan manera:
“Nos no por habri un centro di cuido, paso HOFA no ta permiti”
“Nos no por aumenta salario minimo, paso CAFT ta bisa cu tin di paga mas debe prome”
“Nos no por duna aumento na maestro, paso Tweede Kamer no ta permiti”
“Nos no por habri un otro scol pa Polis, pasobra Den Haag no ta mira esey como prioridad”
Pues e argumento cu ta bay rond cu HOFA tey djis pa kita e autonomia di politiconan, ta completamente robes. E HOFA ta kita bo autonomia, di bo como pueblo. E ta un atake directo riba bo derecho pa determina e futuro di bo pais. HOFA ta corta den e speransa di generacionnan cu ta sigui nos. Ken ta gana y ken ta perde ora cu poder di decision ta sali for di man di pueblo?