Reunion di minister di Husticia den parlamento tabatin diferente mocionnan cu a keda trece padilanti. Importante ta pa por splica pueblo mas detaya kico e mocionnan aki ta insera. Por a tuma nota cu oposicion a core un campaña di e mocionnan cu fraccion di MEP a vota contra pero e realidad ta tin un otro banda di medaya.

Den Parlamento ta wordo presenta diferente mocionnan cu ta na bienestar y progreso di e punto cu ta keda trata den parlamento y alabes tambe tin mocion nan cu tinte politico cu ta wordo usa pa atake politico.

Sinembargo Parlamentario Hendrik Tevreden ta kere cu mester yega na e punto di madurez unda cu ta presenta mocionnan, unda oposicion y coalicion ta hustamente bini hunto y vota pa nan. Sin cu tin di mira atakenan cu lo sali di e, pero mas bien e bienestar general di nos pueblo.

Un mocion tin como meta pa yega na un conclusion den un debate o na un punto di accion cu parlamento kier stipula na e minister pa e considera den su maneho.

Den e reunion cu a trata e asunto di criminalidad bou di nos hobennan dialuna ultimo tawata tin dos mocion similar, uno di oposicion uno di coalicion. Loke si tawata diferente ta algun di e consideracionnan cu ya caba den su splicacion minister a atende cu nan. Y tambe e parti unda cu ya parlamento a cumpli cu nan, den cambionan di ley(strafrecht).

Pesey nos fraccion a sostene solamente e mocion presenta pa coalicion como cu nos ta conciente cu mester bini un accion pa baha mas arma for di caya.

E mocion number 4 tabata uno cu fraccion di MEP tabatin prepara caba for di basta tempo, den e caso aki ex agente policial, awe colega miembro di parlamento sr. Alvin Molina ja caba tin basta tempo cu e pensamento di cuminsa un campaña pa por recluta y entrega tur e materialnan, armanan di candela y armanan blanco for di caya boluntariamente den un tempo stipula sin cu tin castigo pa esnan cu hasi esaki. E Proyecto aki a duna bon resultado caba na otro paisnan den Reino y asta na Aruba tambe e la duna resultado den pasado y e ta un bon iniciativa y pensamento di Parlamentario Molina cu a trece e mocion aki. E mocion sigur lo bay yuda na esnan di un manera of otro no kier tin armanan den nan poder mas y cu e ciudadano ta haya e posibilidad di entrega esaki boluntariamente.

Sigur nos lo apoya minister di Husticia pa cuminsa cu e accionnan aki na bienestar general di nos tur.

Den parlamento for di 2020 a vota pa cambia e strafrecht. Castigo nan maximo a keda aumenta y tambe a mira cambio den e maneho con huesnan ta trata casonan riba abuso di mucha y tambe casonan cu tin di haber cu arma cu consecuencianan fatal. Esaki por significa cu den futuro lo bay mira cu e castigonan lo bira mas halto cu antes nos ta conoce. Nos ta riba un bon curso, pero nos no a yega ainda. Pero nos lo keda traha pa mira mas cambionan ainda. Cada crimen cometi ta uno di mas y nos no mester ningun mas. Ta e momento awor pa nos sigi bini hunto pa den tur ramo, sea gubernamental, o familiar, pa keda duna nos apoyo pa sigi mira e mehoracion y desminuicion di crimen bou di nos hobennan.

