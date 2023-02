Recientemente fraccion di MEP a bishita Famia Planea Aruba (FPA), un fundacion cu ta crucial pa nos pais y e salud sexual di nos hendenan. Hopi hende tin un impresion incompleto di Famia Planea Aruba y por medio di esaki mi kier haci un intento pa cambia e impresion ey. Famia Planea ta un fundacion cu ta existi pa mas di 50 aña caba cu ta demostra su derecho di existencia. Un fundacion cu a lanta pa brinda ayudo na famianan ariba e tema di salud sexual na un forma preventivo y consultivo. Como preuba di esaki na 2022 nan a yuda un total di 17.032 persona na Aruba, hoben y adulto. Nos fraccion a ricibi un presentacion amplio di e directora y su coleganan cu a laga nos realisa cu e fundacion aki no solamente ta cumpli cu su clientenan pero tambe por sirbi como un empuhe pa otro fundacionnan mirando e forma con e ta colabora cu instancianan internacional manera ‘International Planned Parenthood Federation’’, esnan local y tambe gubernamental.

FPA a inova di tal manera cu nan funcionamento a hasta amplia y bay online, cu delivery pero semper manteniendo e servicio directo y discreto cu nan clientenan, y esaki hasta den e pandemia. Un adaptacion cu ta haci FPA un fundacion resiliente. Pero mas impresionante ta cu nan ta logra tur esaki cu 3 trahador y un man yen di boluntario. Siguramente algo di aplaudi, pero mas ainda pa sigui inverti den nan, pa nan por mantene loke nan a logra y kisas aumenta nan alcance den nos comunidad pa futuro.

S

alud Sexual

Salud sexual ta un gran parti di e meta cu FPA kier logra. E significacion di e palabranan aki ta mas amplio y profundo cu e palabra sex. Salud sexual ta un estado di bienestar fisico, mental y social relaciona cu sexualidad. Algo cu no ta wordo suficiente papia riba dje den hogarnan o famianan. Cual ta hiba na un falta di conocemento y comprendimento pa e hoben cu su curiosidad ta hib’e na explora pa su mes, sin guia o splicacion cu por resulta negativo pa nan.

Pa claridad, FPA no tin di wordo mira como un fundacion cu ta djis parti condom den comunidad. FPA ta un fundacion cu ta haci e trabou cu na principio mayornan ta yama pa haci, esta di brinda splicacion di sexualidad den su totalidad. Splicacion cu por bay pa esnan cu apenas a cuminsa compronde, te na esnan cu ta activo sexualmente pa asina nan proteha nan mes di malesanan contagioso y embaraso no desea.

Nos a wordo informa cu minister di Husticia y Asuntonan Social tambe a haci un bishita na FPA na cual nos lo haci un peticion for di parlamento pa cu den e añanan 2024 en adelante pa gobierno por sigui coopera, pero tambe aumenta e parti di subsidio pa FPA por fortalece nan ekipo y asina contribui aun mas cu e educacion, ayudo y servicio na nos ciudadanonan.

Ta bon pa nos ta conciente cu tin un ‘generational gap’ den nos comunidad. Esey ta nifica cu mayornan hopi bes no ta altanto di e desaroyo sexual di nan yiunan. Netamente loke FPA ta percura pe ta, pa nan no perde e contacto aki cu nos generacion nobo. Pa duna un ehempel, den e mundo di ‘sexting’ y social media e comportacion ta ful diferente cu antes unda esaki no tawata ni existi. Sin papia mes ainda di e abusadornan cu tambe ta uza nan tecnicanan pa por compromete hobennan cu potretnan discreto cu nan tin den nan poder di nan a cambio di sex.

Mi no ta bay por pone tur loke FPA ta brinda na comunidad den e relato aki so, pero mi ta invita tur hende, sea hoben o mayornan pa nan mes dicidi pa haci un bishita o subi nan website cu ta brinda hopi informacion riba e tema salud sexual.

FPA ta depende financieramente pa 69% di gobierno di Aruba. Aki nos kier mira un aumento cu lo haci nan como fundacion mas fuerte y resiliente pa sigui ta efectivo den e comunidad. Di mi banda mi ta contento cu FPA a ricibi nos, brinda nos asina hopi informacion y como Fraccion di MEP nos ta ‘looking forward’ pa un siguiente bishita na e fundacion.