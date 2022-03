Pa basta tempo caba Aruba ta papia di reforma fiscal. Antes ABB y awor BTW lo por ta e reforma fiscal cu lo funciona pa Aruba. Cu e splicacionnan cu e profesionalnan di departamento ta duna, e ta parse di lo ta algun cambionan positivo den diferente forma pa Aruba. Lo tin un tarifa minimo di 6% y un tarifa maximo di 18% pero e detayesnan falta pa keda finalisa. Prome cu introduci esaki a haci investigacion pa asina haya un modelo bon pa fit Aruba, pa e ta husto pa e ciudadano y tambe pa e poder di compra no keda afecta.

Tin diferente proposicion y parlamento ta pendiente di mas reunionan den commision di finansas pa por sigi keda informa ariba esakinan. Profesionalnan den e ramo ta informa riba diferente compensacionnan y tambe riba leynan cu mester wordo adapta pa por haya e balansa entre reducion y compensacion p’asina intruduccion di BTW no afecta e poder di compra di e cuidadano en general.

Den algun di e cambionan proponi un cantidad di 40 mil trahado no ta bay paga inkomstenbelasting mas debi cu e tarifa lo keda ahusta. Esnan cu tin un entrada di 2500 pa 2900 tambe lo haya un reparatietoeslag cual na e momentonan aki nan no tin derecho riba e reparatietoeslag. Esaki ta algun di e puntonan cu cuidadanonan lo mira cambionan riba dje cu introduccion di e ley aki. Sigur lo ta cambionan positivo cu e BTW ta trece pa comunidad di Aruba.

Ta bay tin un suma averahe di 3.3 miyon florin disponibel pa esnan cu ta haya bijstand y onderstand. Esaki ta pa hisa bijstand y onderstand pa por mehora tambe nan calidad di bida.

Den e discussion nan na mesa pa atende e asina yama landspakket entre otro e reforma aki a wordo palabra hunto cu e profesionalnan di e departamentonan concerni.

E intencion ta pa pasa pa un sistema di impuesto directo pa un impuesto indirecto. Esaki ta haci cu tur hende na Aruba lo paga belasting y no solamente esnan cu ta traha o comerciantenan cu semper a bin ta cumpli. E sistema aki Aruba lo ricibi un mihor averahe di entrada pa loke ta cobransa di belasting compara cu awor, unda cu tin hopi belasting cu no ta wordo paga.

No mester spanta cu ta bin cu un sistema di BTW. Cu e reduccion y e compensacion premira, e clase trahado y esnan cu ta mas vunerabel den nos comunidad manera esnan cu ta cobra onderstand y bijstand, nos pensionadonan y tambe esnan cu awor no ta ricibi e reparatietoeslag lo nota un cambio positivo.

Tur e cambionan aki ta importante y lo mester adaptacionnan necesario den nos leynan pa logra esakinan. Mas importante ta pa tur ciudadano percura pa nan keda debidamente informa ariba e cambionan pa evita mal comprendemento.

Belasting nos tur tin di paga pa progreso y mantencion di nos pais, pero nos no tin di paga di mas si.

E mas bunita den henter e proceso aki ta, cu nos pensionadonan lo haya un alivio compara cu e systema di belasting actual. Nos ta premira cu e cambionan lo positivo, grandi y faborabel pa Aruba.

