Dialuna prome cu merdia e parlamenterio sra Gerlien Croes a entrega su retiro for di partido AVP, manera tabata di spera di e ultimo simannan di desaroyo tumando luga pa cu politica y awe e parlamentario Gerlien a tuma su decision.

Aki ta sigui e carta di Gerlien Croes:

Mevr. mr. Gerlien Croes

Noord, Aruba

Lider di Partido di Pueblo Arubano AVP

Avenida Alo Tromp 56

Oranjestad, Aruba

15 mei 2023,

Topico: Retiro Partido AVP

Apreciabel sr. Eman,

Dia 17 di mei 2017 mi a uni mi mes oficialmente como candidato na Partido AVP cu expectativanan halto y cu hopi animo pa sirbi nos pais y cu e compromiso di Partido pa rehubenese e organisacion y crea un espacio y plataforma pa e bos di un generacion nobo den politica na Aruba. Aunke e cambio aki no a refleha manera nos a pensa y spera durante e presentacion di lista di candidatura pa eleccion 2017, e resultado di votonan a mustra diferente y na fabor di hobenanan. E 982 votonan cu mi a ricibi durante e eleccion aki na number 18 durante mi promer salida no tawata suficiente como votonan preferencial pa por drenta Parlamento di Aruba. Esaki no a stroba mi persona di e hecho cu mi a continua cu mi afiliacion y participacion activo den partido, formando parti no solamente como candidato, pero tambe como miembro di hunta di organisacionan afilia na Partido manera Fundacion Digna–Lacle Herrera.

Mientrastanto, cu tempo mi a bin ta reconoce cu e diferencia di pensamentonan y sentimentonan entre esnan mas hoben y otro coleganan ta creciente y mi a encarga mi mes di vocifera esaki continuamente durante ultimo 6 añanan cu e unico meta pa partido laga los di custumber y refleha cambionan real pa modernisa formanan di hiba politica na bienestar di pueblo y Aruba su futuro. Durante ultimo eleccion 2021 partido a hasi un adelanto pa cu duna hoben posicion mas prominente den partido den e presentacion di Partido su lista di candidatura. Consecuentemente, mi mes persona cu 1919 voto preferencial a haña e oportunidad pa drenta Parlamento di Aruba como e miembro di mas hoben na e momento aki.

Asina mes, lamentablemente e diferencian di opinion y pensamentonan den e organisacion a keda aumenta y no solamente ta hasi e situacion mas complica pero tambe frustrante pa mi funcionamento den partido y fraccion. Incidentenan manera e situacion cu e presenta su mes den Parlamento di Aruba pa cu e caso di colega Parlamentario sr. De Meza y ex minister di Partido MEP sr. Briesen, e partijbijeenkomst di 17 di april ultimo, diferencianan di opinion ariba entre otro e topico di integridad, a culmina na un etapa unda cu hasta mi principionan como persona ta wordo cuestiona y atacha.

Asina mes, mi a demostra mi disponibilidad durante ultimo simannan na Partido pa combersa, refleha y pa partido re–considera cu mester bin cambionan drastico. Despues di tur deliberacion, lamentablemente mi persona no a keda convenci cu realmente e cambionan aki lo tuma lugar. Pa tal motibo mi a yega na e conclusion cu no ta keda mi persona otro alternativa di distancia mi mes di Partido AVP entregando mi retiro, considerando cu mi no ta reconose mi mes mas den e vision y forma di pensa y hiba politica di Partido.

Lo mi continua cu mi contribucion den politica pa e bienestar y porvernir di pais Aruba y henter su comunidad en general.

Mi kier hasi uso di e oportunidad aki alavez pa gradici Partido AVP y ta desea partido exito pa futuro.

Atentamente

Mevr. mr Gerlien L Croes

Miembro di Parlamento di Aruba