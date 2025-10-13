Hues siman pasa a tuma decision den un caso caminda 15 miembro di hunta di comisario di companianan WEB, Elmar, AWSS y ARE a cuminsa contra nan retiro, ora gobierno a cambia y a manda kita tur como miembronan di hunta di comisario.
Hues ta di opinion cu Gobierno AVPFuturo a haci esaki simplemente pa motibonan politico.
Huezs a haya e ponencia di comisarionan cu e decision pa kita nan tabata solamente basa riba “partijpolitieke redenen”, “aannemelijk”, kiermen hues ta haya cu esey ta e caso.
Ademas hues ta bisa cu “de enkele wijziging van de politieke samenstelling van de regering van Aruba, levert geen (automatische) grond op om zittende bestuursleden danwel leden van een Raad van Toezicht … die onder een andere politieke signatuur zijn aangesteld, te ontslaan”.
Kiermen e simpel echo cu e hendenan aki a wordo apunta durante di un otro gobierno, no ta motibo pa bo retira nan. Hues a bisa tambe cu e decision di retiro no tabata tin bon motivacion y pa e motibo aki nan tin cu wordo poni bek na trabou, y nan tin cu ricibi pago, te dia e caso wordo trata den ‘bodem procedure’.
“Mi ta kere cu esaki ta un di hopi di e veredictonan cu nos lo mira contra e gobierno aki di AVPFuturo cu ta practicando persecucion politico constante y contra tur hende cu nan ta pensa cu por tin otro preferencia politico sin cu esaki necesariamente ta berdad. Nos ta lamenta esaki. Cu e ta bin di politiconan bieu manera Minister Arthur Dowers, ta comprendible, pero cu e ta bin tambe di politiconan nobo y hoben, manera Minister Gerlien Croes, cu a priminti un politica nobo, pero ta esun cu mas ta practica persecucion politico, ta hopi lamentabel” Lider di fraccion di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.