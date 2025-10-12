Durante gabinete Wever-Croes 2 nos a enfoca pa mehora nos patrimonionan cultural, pa crea mas espacio pa nos hendenan por ta mas den naturalesa.
Pa esey nos a institui un comicion special encarga cu ‘Outdoor Amenities’.
Un di e proyectonan tabata e upgrade di Ayo Rock Formation, pa haci’e mas atractivo pa mas hende bishita. Ya dos aña pasa nos a drecha e pad pa cana, e brug y e trankera. Tambe a pone un borchi nobo, mas atractivo, na e entrada.
Awor e siguiente fase a keda cla : dos ruta cu borchi cu, mientras bo ta cana, bo ta mira informacion historico, cultural y di nos medio ambiente den Papiamento y Ingles, educativo pa tur hende.
Si bo kier haya e informacion na Spaño y Hulandes, esey tambe por via e QR code riba e borchi.
E meta di e proyecto ta pa enrikece e experiencia di tur bishitante, y mes momento ta preserva su balor natural y cultural.
Tin dos trails cu bo por scohe, un mas cortico, y un mas largo. Y ta recomenda grandi y chikito pa experiencia esaki. Specialmente alumnonan di scol por siña hopi.
“Mi ta hopi contento cu Gobierno a sigui cu e proyecto aki cu nos a cuminsa 3 aña pasa. Loke falta ainda ta mantencion di e bañonan y e gazebonan, y ohala nan por sigui cun’e.
Mi ta gradici miembronan di comicion di Aruba Amenities, na e Compania Camia y nan team cu a haci investigacion y prepara e textonan di informacion, na ATA pa nan apoyo, na DOW y DIP su team cu a ehecuta e proyecto, na MANA Museo Arqueologico Arubano, na colega ex minister di Cultura Xiomara Maduro y su ekipo, mi conseheronan di e tempo ey, y tur cu a haci e proyecto aki posibel. Y mi ta invita tur hende, local y bishitante pa disfruta di Ayo Rock Formation. El’a keda realmente hopi bunita” Wever-Croes a expresa.