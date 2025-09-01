Locual hopi ta considera un eror strategico di AVP y Futuro, y otronan ta considera eror di principiante. Ademas, e concepto di ley cu ministernan Eman, Wever, y Croes a entrega na Parlamento diabierna, ta mustra cu e ministernan sea no a negocia, of nan no a logra net nada den nan negociacion cu Hulanda. Pasobra 8 siman pasa e comision di ambtenaar cu a negocia, a duna Parlamento un ultimo status di e negociacion. Cu esey e comision ey a keda cla cu su trabou, y e sigiente paso lo tabata negociacion entre e ministernan Eman, Wever, Croes y e Secretario di Estado. Pero nada a cambia mas!
Parlamento a pidi gobierno pa enfoca especialmente riba dos punto. Uno ta trata un areglo husto pa Aruba sali di e rijkswet, si yega asina leu. Y e otro ta pa ancra den ley, cu Hulanda lo financia demas debenan, entre otro e debe cu sr Mike Eman a crea na 2015, na interes abou.
Ningun di dos a wordo teni cuenta cune. Nos conclusion ta cu e ministernan Eman, Wever y Croes NO a negocia fuerte suficiente y no a logra net net nada.
PEOR MOMENTO
Hulanda su gobierno na e momento aki no ta simplemente demisionario. E gobierno ta conta cu sosten di apenas 20% di asiento den Tweede Kamer y no tin afinidad cu nos islanan.
Dicon no a warda algun siman pa sinta na mesa cu un gobierno nobo, cu partidonan cu mas afinidad cu Aruba? Dicon no a warda algun siman mas pa purba haya un mihor deal pa e pueblo di Aruba?
Awor den nan ansha, no a haci ningun acuerdo riba demas fiansanan. Den nan ansha, no a negocia un “exit bepaling” mas husto. Y asina por sigui. E pregunta ta: dicon e ansha pa entrega Aruba su autonomia y a cambio sin mihor beneficionan pa pais Aruba?