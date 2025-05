Awe ta casi 6 luna despues cu Aruba a bay urna electoral y ainda no tin un gobierno completo. Na e momento aki no tin liderasgo y ningun hende ta cargando nan responsabilidad. Pa loke ta trata e asunto di screening, Prome Minister Eman a dicidi di tira esaki den scochi di un hues, y e di dos líder di e pais aki Minister Gerlien Croes a laba man manera poncio pilato. E di tres líder c uta Minister Geoffrey Wever embes di para pa su ministerio, ta draai manera draaitol y tampoco ta asumi su responsabilidad.

Parlamentario Evelyn Wever-Croes a expresa cu si señor Mike de Meza ta sinti su mes como un victima ta di comprende, paso e realidad ta cu e ta un victima di su lider cu no ta supose di haci e tipo di cosnan aki cu su candidatonan cu semper a para pa e partido berde. Tampoco no ta husto cu Prome Minister Eman ta secuestra pais Aruba cu un gobierno cu no ta completo.

“Aruba a custuma 8 aña largo cu un liderasgo firme y fuerte. Gabinete Wever-Croes semper a para pa pais Aruba y e comunidad en general, den bon tempo y mal tempo. Semper e gobierno anterior lidera bou di mi persona a sa di tey tur dia, di duna guia y informacion, y a sa di tuma decision y goberna manera un lider di berdad mester cu haci. E gobierno aki pa un cos chikito manera “screening” no kier tuma decision, ta kico por spera den caso cu bin cosnan hopi mas grandi. Aruba merece miho” Parlamentario Wever-Croes a expresa.