Parlamentario Endy Croes:Retorica di Mike Eman ta wordo desmantela cu prueba

Parlamentario Endy Croes den conferencia di prensa semanal di fraccion di MEP a duna un splicacion extenso di e retorica di Mike Eman. Segun e Parlamentario despues di un analisis profundo lo splica pueblo awe kico exactamente ta e retorica di Mike Eman y AVP.

Kico ta retorica?

Kico ta retorica? Retorica ta un manera elegante di papia y skirbi contando storianan bunita cu e finesa estetico pa convence un grupo di hende. Keda ripiti esaki un cantidad di biaha y asina logra pone un grupo den comunidad cuminsa kere cu ta berdad. Na Hulandes nan ta traduci esaki tambe “breed wordt gesproken maar er wordt weinig gezegd. Holle Frasen”. Pues despues di a analisa Mike Eman y AVP profundamente ta conclui cu e terminologia aki 100% ta wordo practica pa Mike Eman y AVP.

Mentiranan feroz di Mike Eman

Parlamentario Endy Croes a sigui splica cu Mike Eman semper ta bin dilanti cada bes cu AVP a percura pa reparatietoeslag pa pensionadonan, aumento di salario minimo, indexering, reduccion di prijs di awa cu 35%, reduccion di prijs di coriente cu 15%, reduccion di BBO na mitar den e promer 4 añanan di nan gobernacion, bin bek cu KLM, a bin bek cu Carnaval Cruise Ship y a percura pa traha school. Pues esaki ta e retorica di Mike Eman den cual semper e ta keda ripiti aunke Mike Eman sa bon bon cu tin un cantidad di mentira hinca den su retorica. Parlamentario Croes den conferencia di prensa a ilustra un tabel di WEB unda claramente por tuma nota cu prijs di coriente den comparacion cu 2009 momento cu Mike y AVP a tuma over e antorcha a aumenta cu averahe di 35.6% y no a baha cu 15% manera Mike tin den su retorica y alabes pijs di awa averahe den e promer 4 añanan a aumenta cu 15.5% y no a baha cu 35% manera Mike Eman ta gaña pueblo den su retorica. Pues un manipulacion y gañamento di prome grado a wordo desmantela awe cu prueba di cifranan oficial di 2008 pa 2018 produci pa WEB NV.

Scol na Noord pa un Tram

Den mesun roseea Parlamentario Endy Croes a splica cu e unico school cu Mike Eman a traha ta na Haiti y na Aruba mes Mike no a traha ningun school nobo. MEP a traha y laga atras e tempo ey un school nobo nobo, esta Scol Kudawecha. Mike Eman a dicidi di coy 30 miyon destina pa un HAVO/VWO NOORD y a hinca esaki den un TRAM unda consecuentemente tur mucha di Noord y vecindario e aña aki mester bay Colegio na San Nicolas. Parlamentario Croes a priminti cu e lo sigui decifra e retorica mentiroso y manipulativo di Mike Eman y AVP un pa un pa asina desenmascara AVP su modus operandi. AVP nunca mas por ta digno di bo confiansa. Nunca pero nunca mas AVP!

Comments

comments