Parlamentario Endy Croes: Welga general 11 di Augustus 1977 “Augustus Scur” a cende e mecha pa Status Aparte

Parlamentario Endy Croes ta recorda Augustus 1977 den historia graba como “Augustus Scur” como e luna y e fecha cu a cende e mecha pa Status Aparte di Aruba. Ta exactamente 44 aña pasa cu pueblo a uni y lanta den masa bringando pa su derecho y pa democracia reclamando y exigiendo su autonomia y Libertad pa para un inhusticia na e momentonan ey.

Kico a pasa cu a conduci na e Welga General?

Betico Croes kende a funda MEP na Februari 1971 tabata liderando un lucha tenaz pa Aruba por sali di Antias y logra su Status Aparte. Den luna di maart pa ta exacto 25 di maart 1977 Aruba a pasa den un referendum unda 83% a vota pro Status Aparte ( Independencia) vociferando e deseo di pueblo hopi cla mientras Henny Eman e fecha aki a manda votadonan di AVP pa bay lama y percura pa no bay vota. “Asina hopi Henny y Mike Eman ta stima Aruba. Dia 17 di Juni 1977 tabata tin eleccion di Staten unda MEP a gana cu mayoria abrumador logrando 5 di e 8 asientonan total y pues 63% di e mandato electoral. Crioyo bisa un mandato cla!

Lamentablemente Formador pa e gobierno Central di Antias e tempo aya Boy Rozendal a maniobra di tal forma pa laga e partido mas grandi cu a gana eleccion pafo di gobierno Antiano consecuentemente no a respeta e decision di electorado di Aruba. PPA den minoria a join Corsow drentando gobierno Antiano.”

Esaki a causa Ola di protestanan:

Betico Croes a vocifera cu lo informa mundo henter di e inhusticia aki. Alabes Betico den su discurso a pidi pueblo y a haci apelacion riba tur instancia na Aruba pa ban uni, ban marcha y ban move tabata su palabranan. “E derecho democratico na e momentonan aki ta wordo atrapa”. Dia 15 di juli sindicatonan UNI di Aruba a cuminsa delibera. Sindicatonan Uni hunto cu Comercio y Clero ta di opinion cu MEP no por ser exclui for di Gobierno Central. Mesora a manda telegram pa Hulanda, Nacionnan Uni y otro instancianan internacional pero no a bin reaccion. Betico a vocifera cu entrante dialuna accionnan lo inicia y lo keda escala cual por desemboca te hasta den independencia di Aruba. Esaki a causa tambe cu a inicia olanan di protesta den tur skina rond di Aruba momento PPA a drenta Gobierno Central lagando MEP e partido mas grandi completamente afo.

Sindicalistanan encarcela:

E situacion a keda escala y dia 10 di augustus 1977 sindicatonan den Union a proclama welga general mientras sindicato di WEB a informa gobierno cu lo bay over na kita coriente cual lo trece problema den suministro di awa. Pero cos a bira pio momento Presidente di sindicato di IOWUA Chinto Geerman y Juan Yarzargaray mesun dia aki a wordo deteni pa polis. Esaki pa motibo cu nan a reparti un dia anterior ( 9 Augustus 1977) un pamfleta cu un contenido pisa entre otro cu e palabranan cu “ Paz y Trankilidad lo wordo suspendi riba e isla aki ”.

Reunion urgente na Centro di Bario Noord:

Mesun anochi di 10 di Augustus 1977 a yama un reunion di urgencia cual a tuma luga na Centro di Bario Noord bou liderazgo di Betico. A tuma decision cu lo bay warda di Polis na Playa pa exigi Libertad di Chinto Geerman y Juan Yarzagaray. E multitud tabata furioso y tabata piedra e warda di Polis ( awe eynan ta Hotel Renaissance) na un manera formal. Betico strategicamente tabata tin control di e masa kendenan tabata furioso. Despues a move bay manifesta dilanti cas di Hoofd Officier van Justitie Arps. Betico a drenta reunion maratonico na Bestuurskantoor cu Hoofd Officier Arps y sindicatonan pero esey no a duna resultado.

Aruba den scuridad total 11 Augustus 1977:

Aruba tabata scur scur momento cu WEB tambe a cay y Aruba bay plat. Aruba a wordo isola como cu no tabata tin comunicacion mas via telex y avionnan di ALM no por a baha. Asina mes laat den anochi cu aeropuerto sin luz PPA den coordinacion cu Gobierno Central a laga un ALM baha den scuridad yena cu Riot Comando di Corsou bou guia di Castillejo Cova a bin marcha den cayanan di Oranjestad enfrentando nos hendenan humilde kendenan tabata den un lucha sagrado.

Bala cayente a cay y a drenta cas di mayornan di Betico na Sta Cruz:

Riot Comando furioso a basha bala cayente di carabina riba pueblo. A tira riba e jeep cora di Betico y bala a perfora pia di Gos Oduber mientras Riot Comando a basha bala formalmente riba Volkswagen di Domi Tromp ( kende a fayece recientemente) cu 2 amigo mas den auto kendenan milagrosamente a scapa e tempo aya.

Riot Comando a drenta cas (hogar) di Panchico y Mimita (dfm) na Sta Cruz unda e busto di Betico ta awe abusando di nan poder sin por a haya nada cu kisas nan tabata buscando entre otro arma.

E disturbio aki a habri orea di Hulanda y a cende e mecha:

Tur e sucesonan aki a habri oido di Hulanda. Nel Oduber y Roland Lacle a biaha mesora pa Hulanda pa cuminsa cu e tramitenan pa reunionnan cu Hulanda. Dia 19 di augustus 1977 Gobierno a ricibi un telegram di Joop den Uyl Promer Minister di Hulanda cu Gobierno Hulandes lo ricibi un delegacion di Aruba pa cuminsa papia riba futuro estatal di Aruba. Betico a encabesa un delegacion amplio den union cu sindicatonan y comercio pa un reunion cu a tuma luga 3 y 4 di September 1977 na Den Haag. Parlamentario Endy Croes ta bisa cu den nomber di partido Movimiento Electoral di Pueblo e ta gradici henter pueblo, “nos homber y muhernan balente kendenan a para firme durante accionnan di Augustus Scur na 1977 cual porcierto a habri e caminda pa deliberacionnan cu Hulanda cual a conclui na e gran logro estatal esta nos Status Aparte cu a wordo proclama 12 di maart 1983 durante reunion di conferencia di Mesa Rondo. Betico a proclama e lucha semper como un lucha unda a drama sanger sodor y lagrima. Laga nos tene historia bibo y traspasa esaki di generacion pa generacion pa nos yiunan y yiu di nos yiunan.”

