Parlamentario Endy Croes: Tur ta pidi Hulanda take over of kier bira gemeente no ta compronde e materia tampoco nan propio plegaria

Parlamentario Endy Croes a sigui e desaroyo den ultimo simannan na Aruba y ta sinti cu pueblo kisas falta hopi informacion pa asina por compronde e situacion mas miho pa despues por comparti su opinion. Cu Aruba ta para dilanti un cruzada hopi grandi esey ta berdad. Cu Papa Dios ilumina nos Minister Presidente Evelyn Wever Croes na e momentonan aki pa por guia Aruba den e proceso cu nos ta atravesando.

/// Gritonan pa Hulanda take over of bira Gemeente:

Algun cuidadano a cuminsa planta un simiña cu gritonan pa Aruba bira Gemeente di Hulanda y asina tur cos lo drecha. Otronan a cuminsa pensa pa Hulanda “take over” ful e pais anto cos lo drecha. Otro grupo cu sa e balor di nos Libertad atraves di e lucha di Betico Croes y MEP apoya pa e pueblo pa logra nos Status Aparte a cuminsa defende nos autonomia. Opinion di tur hende ta conta pero e mester ta basa riba argumento y no solamente riba gritonan bashi. A crea un sentimento cu Corupcion tin Aruba unda e ta y pa caba cu esaki Hulanda mester tuma over. Desde 1986 cu Aruba a drenta su Status Aparte esaki a percura pa un “boom” den desaroyo pa nos isla. Cu tabata tin gobierno nan bon y otronan menos bon ta berdad. Pero si no tabata pa Status Aparte e desaroyo positivonan aki nunka lo a bini. Cu tabata tin un gobierno di Mike Eman cu a redobla e debe y hinka Aruba den un posicion inferior tambe nos tambe nos ta acepta. Pero esaki no ta un hecho pa tira serbete y entrega tur cos na Hulanda pa motibo di capricho,envidia, disgusto of pensamento cu NOS MES NO POR!

/// Algun efecto di un Rijkswet Caribische Entiteit:

Hulanda kier crea mediante un Rijkswet bou leynan Hulandes un instituto cu lo bay presta Aruba plaka, inverti den Aruba, subsidia proyectonan cu nan kier y cumpra aandelen( Shares) den companianan estatal. Alaves esaki lo ta mara na landspakketten den diferente area pa reformenan den Finansas Publico, Economia, Salubridad, Eseñansa y Husticia. E “sales picture” aki ta mustra berdad atractivo. Locual no ta wordo splica entreotro cu den e Caribische Hervormings Entiteit ( CHE) Hulanda lo emplea 3 Hulandes na Den Haag y den art 11 nan ta bisa tambe cu e (CHE) aki lo wordo ondersteun door di amtenaarnan na Hulanda y na cabez lo pone un Algemeen Secretaris. E Entiteit aki lo raporta na Minister di BZK na Hulanda y Parlamento Hulandes ( Tweede Kamer) ta esun cu ta hiba e democratische control. Gobierno di Aruba y Parlamento di Aruba ta completamente uitgeschakkelt. E entiteit lo habri surcusal na Aruba y empleadonan di Hulanda lo ocupa tur e funcionan y asina maneha e isla aki. Un gobierno nobo banda di un gobierno eligi pa pueblo cu mas poder cu esun ligitimo. Aun cu esaki si no cumpli cu cierto reformenan na tempo mondeling e entiteit por bisa Aruba no lo hanja plaka pa e proximo tranche. Corda bon ta presta nos ta presta. Lagami cita un parti riba pagina 33: Sowieso geldt dat het de entiteit in hoge mate vrijstaat aan het initieren, bevorderen en uitvoeren van deze projecten voorwaarden te stellen of daarbij afspraken te maken, ongeacht of daarvoor de vorm van het plan van aanpak wordt gekozen. Otro parti na pagina 35: Beoordeling: Bij uitoefenen van deze taken bevindt Caribische hervormingsentiteit zich immers op het terrein van de overheid”. Aruba really kier duna Hulanda e libertadnan aki. Drenta traha su proyectonan cu e kier, cumpra aandelennan den tur companianan estatal just like that? Aruba ta prepara pa aki 10 anja tur companianan estatal plus nan staf ta Hulandes y nos mester mendiga pa jui di teranan bay dilanti? Nos no a bringa pa un Status Aparte pa awor wordo trata na e forma aki. E balor di nos autonomia ta demaciado grandi. Nos por dal un stap patras pero lo recupera cu stapnan gigantesco si nos uni y para hunto y fuerte pa e precion di Hulanda.

