Parlamentario Endy Croes: Tristo pa mira Mike Eman ta gaña atrobe

Parlamentario Endy Croes a tuma nota cu aña di elecion Mike Eman a sali for di su cueba y a stofia algun bachi bieuw y kier manipula pueblo atrobe manera el a hasi 8 aña largo. Mike Eman a priminti Bo pueblo cu e lo “ELIMINA” BBO manera e drenta gobierno na 2009. Mike a drenta gobierno y a haña e BBO na 3% y a goberna 8 aña y momento pueblo a core cune Mike a laga e BBO na 3.5%. Pues Mike Eman a AUMENTA BBO enbes di ELIMINA BBO. Engaño di Mike. Mike Eman a gaña pueblo cu e lo drenta gobierno na 2009 y lo redusi prijs di awa y coriente cu 25.5% from “day one”. Mike Eman a drenta gobierno goberna 8 aña y a aumenta prijs di awa y coriente cu 35.5%. Rapport di WEB a papia kla. No por lubida con Mike Eman a laga bati pueblo cu klop 1 di october 2014 momento a aumenta e prijs di awa y coriente. Otro engaño di Mike Eman. Mike Eman a pidi pueblo confiansa pa ora e drenta e drecha situacion financiero y lo corta tur gasto. Mike Eman a drenta haña un debe nacional na 43% y a mas cu redobla esaki saliendo na 2017 lagando esaki atras na 93%. Mike Eman a gaña atrobe. Mike Eman a priminti pueblo cu e lo no saka ningun pero ningun dividendo di companianan estatal. Mike Eman a chika nos companianan estatal sacando 201 MIYON florin den 8 aña na dividendo. Mike Eman a gaña atrobe. Awe Mike Eman kier hunga cu sentimiento di zorgverleners?

/// Carta di Militair Knops di 18 di Mei 2020 a papia kla:

Por a tuma nota di Mike Eman y Mervin Wyatt Ras na Hospital. Mervin Wyatt Ras como miembro di Parlamento di AVP a aproba tur e desaster cu AVP a comete durante 8 aña largo. Pues hortamento y corupcion di tereno caso Benny Sevinger Avestruz, actonan coruptivo di Paul Croes caso IBIS, dealnan di CITGO, presupuestonan cada aña cu 400 miyon na deficit. Tur Mervin Wyatt Ras a grita “VOOR”. Cu ki cara Bo kier compaña e autor y creador di e Mega Debe y tata di nos desaster financiero Mike Eman na Hospital cu un storia fantasma? Pa kita tur duda nos a pone man riba un documento esta un carta di Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie ( BZK) fecha 18 di mei 2020 firma pa Militair Raymond Knops. E carta aki ta dirigi na Minister President di Aruba referente desicionnan tuma den Rijks Minister Raad di 15 di Mei 2020. Akiden ta para cu cu Rijksministerraad ( Hulanda) a tuma e siguiente desicionnan: “Aruba voert voor 1 juni voor een bedrag van Awg. 5 miljoen aan maandelijkse besparingen bij de Algemene Ziektekosten ( AZV). Deze besparing dient uiterlijk 1 juni aanstaande met het CAFT gecommuniceerd te worden” ( mira copia adhunto). Esaki ta pa kita tur duda. Tanto Gobierno y Parlamento a bringa e desicion aburdo unilateral y cruel aki di e Hulandesnan. Parlamento promer siman di januari 2021 a reklama esaki fuerte durante reunionnan di IPKO. Pues tin esaki ainda riba agenda pa keda debati y trata na yega na un otro formula husto y mas humano. Mientrastanto lo mester cumpli cu diferente exigencianan di Hulanda den 2021 pa sigui haña e sosten financiero. Pues pa Mike Eman y Mervin Wyatt Ras kier hinka den nan cabez pa culpa gobierno actual di un desicion descabeya y fuera di tur etica cu gobierno Hulandes a tuma ta absurdo. Nos ta papia cu prueba y no ta papia kakalaka. Pueblo lo sa di huzga e gang di bandido y piratanan aki di AVP pronto den e siguiente eleccion.

Comments

comments