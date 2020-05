Parlamentario Endy Croes: Tin un luz nobo na horizonte

Parlamentario Endy Croes ta sumamente contento cu Gobierno di Aruba a logra firma e Termination Agreement cu CITGO dia 30 di April unda oficialmente Refineria ta bek den man di Aruba. Por a sigui esaki di serca unda Minister President Evelyn Wever Croes y Directeur di RDA Sr Renny Arends a firma e documentonan oficial final pa por a logra esaki.

/// AVP a firma un contracto “fishy” y corupto perhudicando Aruba:

AVP a firma e contracto cu CITGO Aruba Holding LCC, CITGO Aruba Refinery y CITGO Aruba Terminal. Tur 3 compania ta companianan sin plaka y blo bashi. AVP no a firma CITGO Petroleum Corporation (di Housten) e compania cu enrealidad tin e plaka. Un grupo di AVP a bishita Roberto Rincon na Housten, a bula den avion priva, a core den Limousine y a “party” den un apartamento luhoso na Housten pa finalmente firma cu 3 compania sin plaka. Den henter e construcion aki CITGO Petroleum Corporation ( esun cu plaka) a firma solamente un Service Agreement cu CITGO Aruba. Consecuentemente CITGO Petroleum Corporation(esun cun plaka) no tabata tin ningun resposabilidad tampoko obligacion den henter e contractonan firma. Solamente e ta fungi como un Manager y por saca miyones for di e construcion aki na management fee. No por lubida lokual a wordo declara durante reunion publico den Parlamento cu a cumpra 26 holoshi Rolex pa regala diferente di nan cu a wine and dine cu Roberto Rincon. Tampoko por lubida 3 fiesta di apertura di Mike Eman y CITGO unda a malgasta riba un solo anochi cu “Destra” rond 1 miyon florin sin nunca e Refineria a habri. Nos lo bin bek riba esaki. Wel e contracto “fishy” y corupto aki a wordo kibra dia 30 di April ultimo despues di hopi negosacion unda Aruba a logra sali afor y awor tin su refineria bek den propio man.

/// Tin Luz nobo na horizonte:

Dia 30 di April 2020 Promer Minister Evelyn Wever Croes hunto cu Directeur di RDA Renny Arends a firma e Termination Agreement despues cu Parlamento a aproba e ley cu a duna Gobierno e apoderacion pa firma aki. Cu esaki Aruba tin e Refeneria bek den su man y awor finalmente por cuminsa sinta y scucha planes di interesadonan creando un speransa y oportuinidadnan nobo. Pa lokual ta trata e Terminal unda fuel pa WEB, Jeftuel y gasoline entre otro ta drenta lo percura pa esaki bay draai optimal mesora usando maximo capacidad di tur e tankinan y restaura e negoshi di “storage” cual facilmente por trese un entrada di 5 miyon pa luna pa gobierno. Alves banda di esaki lo sondea interesadonan den Refineria.

Aunke den temponan hopi dificil ta drenta noticianan alentador y esaki sigur ta un di nan cual ta habri oportunidadnan nobo pa nos pais y nos concuidadanonan. Pabien Aruba!

