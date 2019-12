Parlamentario Endy Croes ta reacciona alrespecto proyectonan PPP

Parlamentario Endy Croes den conferencia di prensa e siman aki a bay poco profundo riba un rapport cu Algemene Rekenkamer a produci basa riba un investigacion cu nan a haci riba Proyectonan PPP (Public Private Partnership) of tambe na Hulandes yama Publiek Private Samenwerking esta (PPS). Algemene Rekenkamer a scoge pa investiga solamente e maneho di e contracto (contractbeheer) y suministro di informacion (informatievoorziening) di e proyectonan Green Corridor y Watty Vos Boulevard. Pa motibo di personal no a logra bay profundamente riba aspectonan manera balor pa bo placa di e careteranan cu a wordo entrega, calidad tecnico di e careteranan, motivacion cu a scoge pa un sistema PPP pa nombra algun. Diseña, Construi, Financia y Mantene E contracto ta basa riba un sistema cu ta wordo yama DBFM esta Design, Build, Finance and Maintain, pues esun cu gana e bidding pa traha e proyecto mester desiñ’e completo, construi esaki, financia esaki y mantene esaki pa un temporada di averahe 20 aña. Asina bou di e gobierno anterior a scoge pa e modelo di PPP pa Green Corridor cual Aruba lo mester paga bek un suma di 280.5 miyon florin den 18 aña mientras Watty Vos Boulevard pueblo di Aruba lo mester paga 412.1 miyon florin den 20 aña. E dos proyectonan aki hunto a costa pueblo 692.6 miyon florin. Di acuerdo cu investigacion haci por a tuma nota cu indexisacion no ta hinca den e contracto y pues compania tin derecho di ahusta e prijs cada biaha y lo bay costa pueblo mucho mas caro. Tambe a tuma nota cu accidentenan cu tuma lugar y por ehempel daña e caminda ta pais Aruba mester paga pa drecha esaki adicional y despues pais Aruba mester purba su suerte pa cobra seguro di esun cu a ocaciona e accidente. Aruba ta core cu un risico grandi Algemene Kamer a conclui cu e di dos PPP proyecto a siña di tur e foutnan di esun promer cual por bisa contractualmente a cana mihor. Tambe a conclui cu e suministracion di informacion entre otro na Parlamento pa por tuma mihor decision posibel tabata hopi breve. E costonan total di e proyecto y risiconan pa pais Aruba no ta cla suficiente y pais Aruba ta core cu un risico demasiado grandi. Mester percura den futuro pa cualkier tipo di PPP proyecto nobo cu informacionnan completo wordo suministra na Parlamento y tene na cuenta cu e contractonan di largo duracion asina ta afecta e budgetrecht di Parlamento. Parlamentario Endy Croes ta conclui cu e stempel Parlament di AVP no a haci nan trabou debidamente unda consecuentemente Aruba ta esun cu a sali perhudica. Pa e añanan nos dilanti mester bay controla e parti di mantencion cu ta cay bou di e contratista y aki DOW lo hunga un rol importante. Finalmente Algemene Rekenkamer ta di opinion cu nunca bo por cera un contracto di tal magnitud sin cu bo tin e financiamento pe manera AVP a haci cu e dos proyectonan aki. Ta e gobernacion nobo a percura pa por cuminsa paga e proyectonan aki. Den un otro articulo nos lo bay mas profundo riba e rapport, Croes a termina bisando.

