Parlamentario Endy Croes: Solidaridad, Moral y Bienestar General na promer lugar

Parlamentario Endy Croes ta siguiendo e negosacionnan di sindicatonan basta di cerca. Segun Parlamentario Croes e ta bezig ta monitor e movemento di sindicatonan pa tene pueblo tambe na altura como cu cualkier ahuste ta bay directamente di placa di belasting di pueblo. Tin 55895 hende ta trahando na Aruba di cual rond 5000 ta empleadonan publico. No obstante esaki tin un disputa hopi grandi cu Hulanda actualmente riba mesa cual ta ancra tambe den conseho di CAFT recientemente di 23 di september ultimo kendenan ta condenando gobierno den su totalidad pa apenas 1.4 miyon florin di Social Crisis Plan na salario. E 1.4 Miyon Hulanda kier mira esaki den e total di 479 miyon cual ta e costo total pa aña 2019 pa cu empleadonan publico. Hulanda ta menasando cu un aanwijzing pa e motibo aki.

Exigencia di sindicatonan

Parlamentario Croes a compronde cu sindicatonan aparentemente sin ningun tipo di interes pa cu e consecuencianan cu Aruba ta pasando aden a exigi 20 miyon upfront cu un deadline pa gobierno di 12 di november proximo anto 12’or di merdia tambe. Sindicatonan nan exigencia pa cu aña 2018 ta Afl.101,- den salario cual ta rond di 20 miyon cu ta igual na 2.4% di e total di 3.6% cu nan ta exigiendo. E restante di 1.2% nan ta flexibel pa wordo paga na un of otro forma.

Hulanda para na porta ta vigila

Parlamentario Croes no por lubida exigencia di Rutte den su promer encuentro cu Minister President Evelyn Wever Croes unda Rutte a sali bisa casi sin saluda cu pa bo drecha Aruba bo mester bay over na “massa ontslagen”. Como cu MEP ta un partido social democrata practicando e politica cu e hende mester ta central a para duro cu lo busca tur otro formula pa scapa cuponan di trabou di nos hendenan. Manera criyoyamente nan ta bisa: Macaco ta hunga cu wowo di su yiu te ora e sak’e. Hulanda ta para na porta en espera di cualkier movecion cu nan lo no gusta pa nan haya e entrada via un aanwijzing pa nan mes haci e trabou.

Aumento di 6.25% tur aña

Parlamentario Croes ta compronde e lucha di sindicatonan pero ta haci un yamada y apelacion fuerte na sindicatonan: Den bida tur cos ta timing y e timing di sindicatonan na e momento aki por tin consecuencianan grandi pa nan mes y e pueblo di Aruba. Empleadonan publico ta cobrando nan salario, nan ta cobrando vakantieuitkering den juni cu ta un luna extra di salario, nan ta ricibiendo Bashi Premie di Afl.1601,- na januari, nan ta ricibiendo Reparatie Premie na augustus di Afl.1601,- y nan ta ricibiendo Gelijkbedrag Afl.1602,- na november. E tres premienan aki lo keda aumenta desde 2020 pa 2024 cu 300 florin anual cual ta igual cu un aumento di 6.25% tur aña. Banda di esaki awor sindicatonan ta sinti cu ta e momento pa exigi 20 miyon mas pa aña pa cu aña 2018 y un otro 8.8 miyon pending pa negosha. Parlamentario Croes ta lamenta e postura y timing di sindicatonan. Parlamentario Croes ta bezig lesando tur e protocolnan desde 2001 bin ariba y asina por compronde e materia mihor y keda informa pueblo corectamente.

Croes ta termina haciendo un yamada pa “halt” un rato y duna gobierno tempo y espacio pa scapa pueblo di e desaster di AVP promer.

