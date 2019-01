Parlamentario Endy Croes, Situacion real pa cu grondbelasting

Parlamentario Endy Croes kier a splica alrespecto e cambionan den diferente belasting, entre otro grondbelasting entrante 1 januari 2019. Esaki Parlamentario Croes kier haci enbista cu e politica anticua di manipulacion cu Mike Eman, Marlon Sneek y Richard Arends a hiba e ultimo dos simannan den december pa asina trata na trece confusion y duda den pueblo purbando pa bruha e pueblo net promer cu fin di aña. Pa tur claridad Parlamentario Croes kier duna su contribucion solamente cu e berdad y pa trece e trankilidad necesario den comunidad.

E prome fase di Reforma Fiscal

Dia 20 di december a trata e promer fase y cambionan den algun ley pa cu e reforma fiscal. Reforma Fiscal di acuerdo cu planning ta reparti den 4 etapa, esta 4 fase. Cada fase tin un duracion di alrededor 6 luna. E promer fase di acuerdo cu planning lo mester wordo introduci 1 di januari 2019 y pa e motibo aki mester a trata algun ley cu ta di vital importancia pa logra e obhetivo den cuadro di planning y e time line. E promer fase di e Reforma Fiscal, esta e fase #1 ta consisti di 4 aspecto riba 4 tereno:

a) Inkomstenbelasting y Loonbelasting lo bay baha. 30.000 persona no lo paga Loonbelasting y 25.000 hende lo conoce un rebaho unda pues lo bay keda cu mas placa den nan cartera (Pa esaki no mester un cambio di ley door cu gobierno tin e autoridad pa ahusta esaki mediante su maneho di acuerdo cu un apoderacion cu gobierno a haya den pasado di Parlamento).

b) Ahuste di invoerrechten y accijnzen riba alcohol y cigaria. Pa esaki tampoco mester un cambio di ley pero tambe ta cay bou maneho di gobierno.

c) Cambio di tarifa di e porcentahe di grondbelasting. Esaki si mester pasa via un cambio di ley.

d) Cambio di BBO riba e recibo unda BBO lo wordo inclui den e prijs y no necesariamente mester aparece riba e recibo mas. BBO ta un omzetbelasting unda e comerciante ta responsabel pa paga esaki di su bruto omzet. Esaki tambe mester pasa via un cambio den ley.

Cambio structural den tarifa

Ampliando awe riba e parti di grondbelasting mester splica lo siguiente. Grondbelasting ta un ley data di 1908 y den un mundo moderno ta masha normal cu paisnan ta modernisa y adapta nan leynan pa mas flexibilidad simplificando alabes esakinan. Aruba a keda atras pa varios decada cu leynan hopi anticua. Grondbelasting ta consisti di 2 componente: 1) E balor di e propiedad. 2) Tarifa esta e porcentahe. Ora bo multiplica e dosnan aki bo ta haya e grondbelasting cu mester wordo paga. Den e caso aki ta trece un cambio solamente den un di e dos componentenan. Locual ta e balor di e propiedad ta keda mescos y no a mishi cu e ley pa cu e parti aki. Locual ta e tarifa (porcentahe cual semper tabata 0.4% pa tur hende) ta bini cu un cambio structural. Por a scucha politiconan purba trece panico den pueblo alrespecto e cambio aki tratando na malinforma pueblo cu tur hende na Aruba lo mester “meld” na DIMP dentro di 3 luna cu e balor di nan propiedad mediante un taxatie rapport. Alabes nan a spanta pueblo cu esaki lo costa entre 400 pa 600 florin y cu no lo tin suficiente hende pa traha tur e taxatierapportnan aki pa alcansa e fecha di 1 di april 2019. Esaki sinembargo no ta berdad y ta un mentira flagrante. E ley ta papia cla y ta splica cu ta solamente e hendenan cu tin un of mas propiedad pero pa rasonnan administrativo NO ta ricibiendo un cobransa ta esnan cu mester meld na DIMP promer cu 1 di april 2019. Otro aspecto ta cu bo no mester bay cu un taxatie rapport pero ta solamente bo mester haci un melding cu bo tin un propiedad y no ta ricibiendo cobransa. Ta responsabilidad di Inspecteur y su team di expertonan pa yega na un balor pa bo propiedad. Tarifa actual tabata ta 0.4% pa tur hende.

Reduccion di grondbelasting

E cambio y e tarifa nobo ta como lo siguiente: Un persona cu un of mas propiedad cu un balor di menos cu Awg 120.000 lo tin un tarifa di 0%, esta no lo paga grondbelasting mas. Aki lo bay tin 12.000 persona lo wordo libera y exonera. Un persona cu un of mas propiedad cu un balor entre 120.000-250.000 lo cay den e tarifa di 0.2% y pues lo bay paga menos grondbelasting. Un persona cu un of mas propiedad cu un balor entre 250.000-500.000 lo cay den un tarifa di 0.3%, pues tambe lo conoce un rebaho den grondbelasting. Tin 16.000 hende lo cay den e categoria di 0.2% y 0.3% cual lo ricibi un rebaho. Un persona cu un of mas propiedad cu un balor entre 500.000-750.000 lo keda paga 0.4%. Berdad mester splica den tur transparencia cu e Awg. 60.000 belastingvrije voet a wordo elimina y esnan cu propiedad di balor di Awg. 500.000 of mas lo conoce un aumento chikito di Awg. 240 pa aña. Propiedadnan cu balor riba 750.000 of mas, propiedadnan comercial y propiedadnan di esnan cu no ta biba na Aruba lo bay paga un tarifa di 0.6% y lo conoce un aumento. Pues 28.000 hende lo conoce un rebaho mientras alrededor di 5800 lo bay conoce un aumento. E 5800 personanan aki ta inclui 1800 comerciante y 2100 persona cu no ta biba na Aruba y tin por ehempel condominio etc.

Parlamentario Endy Croes ta termina bisando cu e splicacion aki ta basa 100% riba berdad y realidad pa asina yuda nos pueblo comprende realmente kico ta e cambionan den e ley di grondbelasting cu a wordo traha desde 1908 y con e ta bay funciona.

