Parlamentario Endy Croes: Sindicatonan a wordo invita pa Parlamento

Parlamentario Endy Croes a splika cu diabierna ultimo 24 di April Presidente di Parlamento Juan Ady Thijsen a invita Sindicatonan pa un Openbare Bijeenkomst cual a wordo transmiti pa henter comunidad. Esaki ta debi cu Presidente di Parlamento a ricibi un carta di 5 sindicato “TOPA, SEPPA, SPA, SIMAR, SADA” fecha 22 di April 2020 demostrando nan precupacion pa cu Parlamento.

/// Gobierno No a menciona Parlamento den su carta na sindicato:

Sindicatonan a expresa nan precupacion comokiera cu den e contesta cu nan a ricibi di gobierno riba e fecha 22 di April no por a mira ningun caminda cu Parlamento tambe lo bay entrega. Pues e carta ta exclui Parlamento. E carta a splika cu Ministernan, Ambtenaar y cu lo hasi peticion na overheids NV pero no a menciona Parlamento. Pa e rason aki sindicatonan a saca nan conclusion eroneo basa riba e carta di gobierno cu Parlamento lo no ta practica solidarismo pa cu esnan cu a perde trabou y cu Parlamento no lo bay entrega.

/// Presidente di Parlamento no a basila y a invita sindicatonan mesora:

Presidente di Parlamento no a duda y a invita e 5 sindicatonan pa un Openbare Bijeenkomst 24 di april den sala di Parlamento pa asina por scucha y compronde nan inquitud mas mihor y alaves duna splikacion di banda di Parlamento pa aclarea esaki.

/// Parlamento ta Independiente y Gobierno No por papia den su nomber:

Den un reunion cu na bay den un hopi bon ambiente cu respet pa otro Presidente di Parlamento a habri e reunion y mesora a lesa e carta di e 5 sindicatonan firma pa nan woordvoerder Edward Maduro di SADA. Presidente di Parlamento a duna un contesta amplio na e carta splikando henter e proceso con Parlamento ta funciona. A splika e sindicatonan cu Parlamento ta un itendidad riba su mes completamente separa di gobierno kende tin e tarea pa traha Ley y controla gobierno. Pesey legalmente gobierno nunca por papia den nomber di Parlamento pa cual rason corectamente gobierno no a menciona Parlamento den e lista cu el a informa sindicatonan kendenan tur lo bay entrega. Despues a pasa palabra pa Edward Maduro y tambe pa diferente Parlamentario.

/// Parlamento a inicia su proceso mediante Ley desde fin di maart:

Den continuacion a splika sindicatonan pa tur klaridad cu Parlamento a inicia e proceso pa entrega parti di nan salaris mediante un Ley desde final di maart esta mucho mas promer cu gobierno y promer cu e negosacionnan entre gobierno y sindicato. E proceso di un ley mester cana su caminda pa Raad van Advies y ta na e momento cu e jega bek Parlamento lo por jama un reunion publico pa e wordo trata. Inicialmente den e Ley aki tin ancra cu Parlamento lo entrega 18.6% pero awor cu a bira conosi den negosacionnan di gobierno y sindicato cu a jega na un acuerdo cu ministernan lo entrega 20% Parlamento lo atene su mes riba e mesun liña aki. A splika cu siman pasa den un CHA ( Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden) a jega na un acuerdo cu mayoria cu manera e ley drenta Parlamento lo percura pa ahusta esaki na 20%. Diferente Parlamentario a splika cu esaki ta e parti inicial pero si den futuro e crisis mustra cu Parlamentarionan mester entrega mas cu esaki nan ta habri pa entrega mas como muestra di solidaridad. Tambe a splika sindicatonan cu mester 2/3 parti pa pasa e ley aki. Pues mester un sosten di 14 voto den cualkier “mix” y no solamente 11 di Coalision. Pues cada Parlamentario y incluyendo esnan di AVP mester ta dispuesto pa sostene e cambio aki. Tur fraccion durante e reunion aki a mustra cu nan ta solidario cu minimo 20%. Parlamentario Endy Croes a termina bisando cu tabata tin un bon reunion cu sindicatonan y finalmente sindicatonan a compronde e proceso con Parlamento ta funciona y cu Parlamento ta bay entrega.

