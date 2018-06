Parlamentario Endy Croes: Richard Arends ta un mentiroso manipulador!

Crisis Heffing di 1.5% BAVP pa paga PPP lo trece 45 Miyon aden den 2018 y no 90 Miyon.

Parlamentario Endy Croes den un racha pa keda corigi mentiranan di Parlamentarionan di AVP a splica den conferencia di prensa cu Richard Arends ta un mentiroso manipulador y alaves probechador. Segun Parlamentario Croes cu Richard Arends, un hoben cu bon educacion y preparacion, ta laga su mes wordo usa pa AVP y a bay perdi den e mundo di un politica anticua unda constantemente ta keda usa mentira pa trata na confundi nos pueblo. Un biaha mas nos lo desenmascara Richard Arends pa cu su engañonan.

Manipulacion di Richard

Den un articulo recien Richard Arends a publica 2 mentira. Richard a splica cu proyectonan di PPP di AVP pa locual ta trata aña 2018 lo mester paga 40 MIYON florin. E realidad atrobe ta otro pasobra den presupuesto 2018 a ilustra claramente cu den 2018 lo paga 65 MIYON na PPP y no 40 MIYON manera Richard ta bisa. Aki e kier manipula pueblo atrobe. Endy Croes ta splica cu desde 2019 Aruba lo cuminsa paga e “volle pond” esta 80.5 Miyon pa 20 aña largo. Nos por corda e grito textualmente di Mike Eman den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe tey pa nos tur pag’e pa futuro. Den mesun articulo Richard Arends ta splica cu e crisis heffing BAVP di 1.5% cual ta e heffing pa cubri e PPP proyectonan lo trece den 2018 den caha di gobierno un suma di 90 MIYON mientras cu ta 40 MIYON, segun Richard Arends kiermen, gobierno lo mester pa paga e proyectonan PPP pa cu aña 2018. Atrobe ta gara Richard Arends ta gaña y manipula.

BAVP di 45 miyon pa 2018

Segun Croes como politico bo mester ta sincero. 1.5% di Crisis Heffing BAVP pa paga PPP segun expertonan basa riba experencia anterior cu BAZV y BBO ta trece den caha berdaderamente 90 MIYON den henter 2018. Pero Richard Arends sa masha masha bon cu e Crisis Heffing di 1.5% BAVP lo wordo introduci entrante 1 di Juli 2018, es decir ta 6 luna so lo cobra esaki den 2018 y no henter aña. Recapitulando pa cu 6 luna den 2018 desde 1 Juli 2018 pa 31 December 2018 segun calculacion di expertonan esaki lo trece aden 45 MIYON den caha di gobierno y no 90 MIYON manera Richard Arends y AVP a gaña y manipula den su articulo recien. Endy Croes a enfatisa cu Richard Arends, separa di ta un mentiroso ta un probechador tambe como cu el a strica mas di 1 miyon florin cu Horizon Consultancy pa conseha Mike Eman. Mi lo garantisa pueblo di Aruba cu ki ora e Parlamentarionan zwak y mediocre di AVP trata na trece mentira y purba engaña nos comunidad nos lo sa di responde cu prueba pa pone nan na nan lugar.

