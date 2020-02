Parlamentario Endy Croes: Rapport Bo Aruba devastador!

Parlamentario Endy Croes ta puntra su mes si Benny Sevinger e ex minister corupto di AVP por drumi trankil anochi. Banda di a desgracia e pais aki cu actonan fraudulento y coruptivo den cuestion di tereno tin alabes un rapport cu Controlaria General esta Algemene Rekenkamer (ARA) a traha cual ta liña recta contra proyectonan cu entre otro Benny Sevinger y Mike Eman a aproba.

Benny no kier contesta ARA

Ta masha normal momento un accountant bureau of un instancia den e caso aki Algemene Rekenkamer produci un rapport contra bo, nan ta duna bo espacio pa bo reacciona y/of contesta riba tur locual nan a haya promer cu nan produci e rapport final. Dia 21 di februari 2017 a pidi Benny Sevinger pa un reaccion. Lamentablemente Benny a scoge pa keda keto y no a reacciona. Algemene Rekenkamer den nan rapport a splica cu 28 di maart 2017 a manda un rappelbrief pa Benny “Avestruz” Sevinger y a bolbe pidi’e pa duna su comentario promer cu nan bay over na termina e rapport. Benny a bolbe scoge e caminda pa ignora Algemene Rekenkamer y no a contesta. Algemene Rekenkamer a sigui purba pa haya Benny su reaccion y 7 di juni 2017 nan a manda un carta pa Benny Sevinger splicando Benny cu nan ta lamenta masha hopi cu Benny no kier reacciona y nan a informe cu nan lo dal bay pa termina e rapport promer cu aña termina.

Violacion di Ley di Contabilidad

Riba pagina 58 Algemene Rekenkamer a splica cu a keda prueba cu Minister President Mike Eman tambe a hunga un rol importante den decisionnan pa cu proyectonan Bo Aruba. 1000 miyon florin a wordo otorga na 241 proyecto di cual ta falta masha hopi projectdossier. Algemene Rekenkamer a accentua cu e risiconan ta asina halto cu placa por tabata sali y no ta yega pa e proyecto destina. No por a controla y Staten (stem-clowns) di AVP e tempo aya tabata duna Benny tur cooperacion y tabata laga tur cos pasa. Pagina 42 a splica cu no a sigui e wettelijke procedures. “Dit brengt onrechtmatigheden met zich mee”. Pues a viola na varios ocasion art 26 di Ley di Contabilidad.

AVP ta sinonimo na corupcion

Segun Parlamentario Croes pa rasonnan similar ex lider di AVP Tico Croes a wordo condena penalmente. Parlamentario Endy Croes ta bisa ta hopi frapante si cu AVP ta sinonimo na corupcion. Hopi tristo pa mira con Aruba a wordo desgracia financieramente pa politiconan di AVP hambra pa placa. Parlamentario Endy Croes a splica cu banda di e rapport cu ta contene “feitelijke bevindingen” mala lenga ta bisa cu e piscina na cas di Benny Sevinger a wordo traha “gratis” como regalo cu un contratista a duna bek pa fabornan cu el a ricibi di Benny esta contractonan fabuloso. Solamente Benny Sevinger por contesta esaki. Kisas Benny no kier a contesta Algemene Rekenkamer pero por bien ta cu Benny Avestruz Sevinger tin boluntad si pa contesta pueblo riba e pregunta cu Parlamentario Croes a haci’e publicamente. Nos ta lag’e te akinan pa awor.

Comments

comments