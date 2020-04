Parlamentario Endy Croes: Pueblo ta puntra si OM no ta essencial

Parlamentario Endy Croes ta splika cu berdaderamente crisis a kita atencion di tur hende cual ta comprendibel. Tur gobierno rond mundo ta buskando solucion pa proteha salud di nan pueblo na promer lugar. Sigur no un tarea facil momento cu mester a implementa un serie di medida pa proteha e cuidadano. Sinembaro esaki a trese efectonan hopi pisa den economia di cada pais. Pa Aruba esaki no tabata otro.

///Trabounan essencial durante crisis:

Gobierno a introduci Shelter in Place pa asina juda contola y combati e corona virus pa e no plama mucho liher. Hendenan cu tin un trabou esencial ta wordo permiti pa ta riba caya durante dia mientras desde 9pm pa 6am tin e avondklok unda tur hende mester ta paden. Trabounan essencial ta manera Polis, Brandweer, Ambuylance, Mediconan, Enfermeranan, Botica, Supermercado pa nombra algun.

///Ministerio Publico ta cay bou di NO essencial?

Algo cu tabata precupa un porcentahe grandi di comunidad promer cu e crisis tabata e velocidad cu Ministerio Publico ta traha. Asina por tende avalancha di critica na radio emisoranan tur dia y tambe riba social media cual ta crea e impresion cu Ministerio Publico no lo ta trahando. Despues cu e crisis a dal Aruba imprecion a bira pior esta cu Ministerio Publico lo ta cay bou un departamento No essencial. Hasta un porcentahe grandi ta di opinion cu Ministerio Publico lo ta protehando e hala “berde”. Parlamentario Endy Croes ta sigui splika cu ta tuma Politiconan hopi tempo banda di ta ricibi zundra riba caya pa purba “praat goed” e parti Ministerio Publico pero no ta tur ora ta logra.

Pues ta e momento corecto pa Ministerio Publico mes papia pa su mes awor. ///Con leew ennrealidad Ministerio Publico ta cu e casonan aki:

Di acuerdo cu preguntanan diario cu ta bin dilanti cual ta Ministerio Publico so por contesta entre otro por ehempel: Dicon na Corsow si a sera Politiconan corupto den un tempo rapido? Dicon na St Maarten si a logra sera politiconan corupto den tempo record? Dicon caso IBIS di Paul Croes ainda no a bini bek dilanti? Dicon a drenta cas di Benny Sievinger y Leoncita Arends 1 di October 2019 y te cu awe no a scucha di un follow up? Parlamentario Endy Croes ta splika cu apesar cu nos ta den un crisis y politiconan ta 100% enfoca pa saka Aruba for di e crisis toch nos ta sinti e precupacion masha grandi for di pueblo alrespecto politiconan cu a “horta” y corumpi e pais aki cu e tendencia cu nan lo walk away. Pa e rasonnan aki y den cuadro di transparencia Parlamentario Endy Croes ta hasi un apelacion na Ministerio Publico pa nan bin dilanti y informa pueblo debidamente den nomber di e miles di cuidadanonan cu ta hasi e preguntanan aki tur dia. Lo ta na su lugar pa Ministerio Publico brinda pueblo informacion riba e dos casonan di fraude y corupcion tanto IBIS ( Paul Croes) y Avestruz( Benny Sevinger) ( ambos x-ministernan di AVP) pa asina mantene pueblo altante contribuyendo na trankilidad den comunidad. No bisa nada no ta un opcion mas. Kisas no por comparti tur cos pero splika pueblo por lo menos cu e casonan aki ta andando pa e trankilidad den comunidad Parlamentario Endy Croes ta termina bisando.

Comments

comments