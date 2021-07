Parlamentario Endy Croes: Proximo gobierno mester elimina redtapes pa un recuperacion rapido

Parlamentario Endy Croes ta splica cu poco poco pero sigur Aruba ta recuperando. “Den comparacion cu nos competencianan den region Aruba ta canando hopi mas dilanti. Esaki sigur tin di haber cu decisionnan corecto tuma durante pandemia. Gabinete Wever Croes a lidera Aruba den e proceso aki y cu orguyo nos por mira atras riba e decisionnan cu kisas no ta tur ora tur hende tabata contento cu ne pero e frutanan ta notabel awe. Turismo recuperando den gran forma. Ban sigui cuida nos mes y cuida otro pa mantene esaki bou control,” esaki ta loke cu Parlamentario Endy Croes ta bisa.

Gobierno mester actua man duro pa elimina burocracia:

Parlamentario Endy Croes ta kere cu e proximo gobierno mester enfoca pa elimina burocracia. E mentalidad mester ta uno di sirbi e pueblo y sirbi e ciudadano. Locual ta notabel ta cu tin un burocracia enorme den diferente departamento. Tur e redtapenan aki mester wordo identifica y elimina. Servicio na pueblo mester wordo duna. Pa nombra algun departamento cu mester atencion di inmediato ta por ehempel DIP y DOW. E tardansa pa cambio di destinacion por ehempel di huurgrond di mesun famia pa saca un pida erfpacht pa un yiu, pa otorgamento di tereno, pa haya un huurgrond, pa haya un aanlegvergunning, pa haya bouw vergunning entre otro ta demasiado.

Lista di bouwvergunning pa casnan di FCCA por ehempel tranca pa duna un ehempel. Cogerencia entre departamentonan y eficiencia practicamente no tin. DIMAS ta otro departamento cu mester atencion urgente. DIMAS mester bira transparente cueste loke cueste. Hende mester por haya contesta SI of NO pero keda sin atende of secuestra DIMAS na e manera aki mester pasa pa pasado. Otro atencion lo bay pa permisonan pa habri negoshi por ehempel Bar Restaurant of otro tipo di negoshi cual mester un “overhall” pa elimina redtapes y haci esaki atractivo, facil y dinamico pa e entrepeneur sea local of un inversionista internacional. “Nos mester crea un clima agradabel y atractivo. No un clima cu ta core cu e inversionista. Asina por keda nombra mas departamentonan cu hustamente ta tranca e desaroyo den e fase di recuperacion. Hustamente awor mas cu nunca cu nos mester acelera e desaroyo economico. Pues lo bay dedica hopi tempo na drecha esakinan. Lo brinda atencion pa splica tur esnan den field e importancia pa nan cooperacion den e cambionan aki y no lo permiti stagnacion. Si mester refuerso pa logra e cambionan aki conta cu esey lo ta e caso. Nos mentalidad mester ta uno di brinda e servicio na margen di ley pero eficiente y rapido. Transparencia y cogerencia entre departamentonan lo bay hunga un rol grandi den esaki.”

Parlamentario Endy Croes ta garantisa unabes elimina e burocracia y traha na un manera servicial pa brinda pueblo e servicio mas lihe y mas eficiente lo bay nota un ”boom” significante den e economia awor mas cu nunca cu nos mester di dje. Hopi kisas no lo imagina e efectonan di e cambionan aki cu ta na caminda. Pueblo finalmente lo sali beneficia.

