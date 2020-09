Parlamentario Endy Croes: Promer Minister no a firma cu Hulanda y Militair Knops ta boos

Parlamentario Endy Croes a amplia riba e Conferencia di Prensa cu Promer Minister Evelyn Wever Croes a tene momento cu El a anucia cu no lo firma cu Hulanda bou di e condicionan actual pero al mismo momento a splica cu a logra prestamonan unda Aruba lo tin en todo caso lo necesario te cu final di October pa asina brinda tur ayudo kedando na mesa cu Hulanda pa logra un acuerdo beneficioso pa pueblo di Aruba. Criyoyo den boca di pueblo Palo di Muher!

/// Hulanda dia 4 di September a bolbe hasi cambio eenzijdig:

Dia 4 di september Hulanda a presenta cambionan den nan oferta eenzijdig cu Hulanda kier considera como Consensus. Desde 24 di Juni 2020 CAFT a duna un conseho positivo pa Aruba haña un prestamo di 204 miyon florin pa cubri lunanan Juli-Augustus y September. Dia 6 di Juli 2020 Hulanda a presenta 218 pagina extra incluyendo 2 Rijkswet exigiendo Aruba pa firma y bay di acuerdo promer cu 10 di Juli 2020 sino no lo ricibi e prestamo palabra. Aruba riba propio esfuerzo di Minister di Financia Xiomara Maduro y su team hunto cu Promer Minister Evelyn Wever Croes a haci ehersicionan sobre humano pa nos por a pasa Juli-Augustus drentando September riba propio forsa cu hopi strategia. Sinembargo Militair Knops di Hulanda no a keda contento cu e maniobranan aki y a manda algun ahuste 4 di September splicando como cu Aruba a logra yega te September sin a firma, e prestamo di 204 miyon florin cu Aruba lo ricibi no ta pa lunanan Juli te cu September mas sino di Juli te cu November esta pa 5 luna enbes di 3 luna. Un otro muestra cu Hulanda su interes no ta sincero pa yuda islanan sino no mas pa araza islanana cu decisionnan descabeya tuma na Den Haag sin tene cuenta cu e situacion real. Esaki ta sin cu e Entiteit ta aproba pues corda ora Rijkswet y Entiteit lo tabata aproba. Parlamentario Croes ta considera Militair Knops cu e acto akli un acto di un Militair Cobarde.

/// No ban Romantisa e ayudo di Hulanda:

Minister President a acentua pidiendo pueblo pa no ban romantisa e ayudo di Hulanda. Di acuerdo cu Parlamentario Croes tin algun comerciante cu pa loonsubsidie kier entrega e isla aki na Hulanda a cambio pa nan keda haña Loonsubsidie kendenan a expresa nan mes fuerte riba Facebook contra Minister Presidente. Mester recorda e grupo marginal aki cu 82.5% di pueblo a vota pa Aruba haña su Status Aparte. Nan sa hopi bon kiko ta e lucha cu nan a hiba. Hopi a para na banda y wak y ni conose kiko ta nos historia. Sin autonomia NO TABATA TIN DESAROYO ECONOMICO pa nan tampoko. Ta conseha esnan cu a expresa nan mes asina pa consulta y reuni pa busca informacion corecto enbes di sali emocional riba medianan social cu e solo hecho pensando riba Bo propio negoshi. Gobierno mester atende cu henter e pueblo di cual comercio ta forma parti di dije. Hunto nos lo buska e mihor salida den un crisis cu ta marcando historia y cu nunka un hende a anticipa. Sali cu criticanan destructivo no lo yuda. Aporta na un manera constructivo. Tin hopi caminda pa yega Roma. Compronde e materia bon prome y aporta despues cu consehonan positivo y constructivo lo juda mucho mas na e momentonan aki. Pues no ban romantisa cu Hulanda pa 204 miyon entregando tur cos paso ta net pa e grupo di comerciante Hulanda tin boze plannen. Nos tey pa defende boso tambe!

\\\ Lo inicia cu reformenan imediatamente den luna di September:

Gobierno a traha un MasterPlan Reposicionando Rumbo di nos Pais. Un total di 250 proficionalnan a traha riba esaki. Den e plan aki como 80% ta den concordancia cu e Landspakketten ofresi pa Hulanda den e Entiteit y Rijswet. Gobierno lo acelera 5 area pa cuminsa. A apunta un Stuurgroep pa aranca cu esaki. Den un proximo articulo lo amplia riba esaki. Terminando ta pidi pueblo pa keda trankil y ban uni pa hunto nos sali for di esaki.

Comments

comments