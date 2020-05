Parlamentario Endy Croes: Precupa ainda cu prijsnan di comestibel

Parlamentario Endy Croes ta splika cu nos mester sigui traha duro pa logra cosnan grandi. Aruba ta pasando den temponan hopi duro. Nos no mester sub estima consecuencia di e crisis aki. Cu Fe y perseverancia combina cu trabounan duro nos lo percura pa sali for di e crisis devastador aki.

/// Parlamentario Croes ta boga pa solidarismo:

Parlamentario Endy Croes ta boga pa solaridad. Actualmente Minister, Parlamentario, ambtenaar y empleadonan di overheids N.V’s a entrega pa asina brinda muestra y boluntad di solidarismo pa cu 37000 mama y tata di famia cu a perde trabou of a bay considerablemente atras den nan entrada. Croes ta di pensamento cu e momentonan aki tur esfuerso mester wordo hasi pa logra redusi prijsnan riba comestibel pa pueblo. Prijs di cuminda mester por baha den supermercadonan.

/// Kiko nos por hasi comun pa logra esaki:

Cuminsando na ASTEC nos mester cuminsa buska e solucion. ASTEC ta determina prijsnan halto pa esnan cu ta importa container. Akinan nos mester por logra un reducion substancial. No descarta posibilidad pa habri waf na playa solamente pa barconan cu ta trese comestibel pa pueblo. Banda di ASTEC nos ta sinti cu supermercadonan mester por “give in” kisas 10% riba cuminda. Pues nos ta papia solamente cuminda pa pueblo. Tambe Croes a bin ta papia algun tempo riba importacion di carni y galiña for di Colombia y Brazil desviando di e EU Standard. Pues hasi uso di otro slachthuizen cu tin otro certificado. Hopi pais na mundo ta hasi esaki cu tur garantia di un bon calidad. Esaki por redusi prijs di galiña y carni cu 20%. Parlamentario Endy Croes ta opina cu esaki ta e caminda cu nos mester cana y ta expect cooperacion di tur departamento. Pueblo ta pasando den duro y nos mester hasi tur cos pa contra aresta y crea prijsnan sostenibel pa cartera di cada concuidadano.

Comments

comments