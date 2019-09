Parlamentario Endy Croes: Parlamento a bishita Respaldo

“Den un tour di casi 3 ora a ricibi masha hopi informacion alrespecto e

tema Salud Mental” Parlamentario Endy Croes ta resumi cu durante siman cu ta tras di lomba Parlamento a ricibi un invitacion pa un bishita extenso na Respaldo. Respaldo ta un Fundacion Salud Mental Aruba (FMSA) dirigi pa entre otro e Voorzitter di Raad van Bestuur Dr. Hendrikus van Gaalen y henter un Staf di profesional. Durantre e bishita aki miembronan di Parlamento

Endy Croes, Shailiny Tromp Lee, Marisol Lopez, Hendrik Tevreden, Alan Howell, Setty

Christiaans Yarzagaray y Griffier Jacky Williams ta entre esnan cu a ricibi un rondleiding na

tur departamento mas un presentacion extenso pa asina por haya informacionnan di vital

importancia pa locual ta Salud Mental na Aruba. Deficiencia di salud mental

Berdad ta cu na Aruba esaki ainda ta manera un taboe y famianan momento cu nan encontra

nan mes cu un miembro di famia cu un of otro problema cu ta sufri di un deficiencia di salud

mental hopi biaha no kier papia riba esaki of kisas hasta ta tarda pa busca e ayudo necesario

pa un persona den necesidad pa cu e ayudo aki. Manera a wordo splica, mescos bo tin un

hende diabetico of un persona cu presion halto ta pashentnan cu mester bay dokter pa ricibi

nan tratamento pa por biba un bida normal. Mescos tin personanan cu un of otro tipo di

depresion y mester bay dokter pa haya nan tratamento pa por biba un bida decente y normal. Respaldo (FMSA) tin den e area na Hospital 3 facilidad:

Ex-Paaz

Uno ta esun conoci como ex-Paaz unda tin pashentnan ta keda interna pa tratamento cual ta reparti den diferente seccion. Por a tuma nota con ta train pashentnan aki pa pinta, traha

trabou di carpinteria, cushina etc y asina yuda nan recupera nan salud mental y regresa bek

den comunidad.

Kinder en Jeugd Psychiatrie

Banda di pariba di Hospital tin un otro edificio esta Policlinica Kinder en Jeugd Psychiatrie.

Aki ta atende muchanan di 3 pa 18 aña. Un mucha por bay cu su mayornan of e mucha

(hoben) por bay su so si e ta sinti cu mester ayudo. Kisas un mucha cu ta rabia hopi, no ta

mustra contento of ta pleita demasiado cu otro hende etc ta un mucha cu mester atencion y

tratamento. E tratamentonan aki ta bay hunto cu e famia kendenan tambe mester compronde e situacion pa yuda resolve cualkier trastorno. Recientemente desde 1 di augustus Aruba tin 1 Kinder Psychiater den servicio cual Aruba tabata anhela y tabata tin mester pa asina atende cu tipo di hobennan den necesidad como cu tabata tin un wachtlijst bastante largo y e kinder psychiater lo bay yuda sigur awor pa alivia e problematica aki. Alabes nos a ricibi un splicacion extenso y tremendo di psicologo Sra. Raymond den un animo energetico y unico alrespecto con e Policlinica aki ta funciona.

Fact Team

Ultimo nos a bishita tambe net pabou di Botica Eagle den un otro edificio e Fact Team y a

ricibi un presentacion unda entre otro con Fact Team y Staff ta funciona. Fact Team a wordo

lanta desde november 2018 y e Team aki ta ofrece personanan cu problemanan psicologico

tratamento den nan propio ambiente na cas. Fact Team ta consisti di un team multidisciplinario di profesionalnan manera trahadornan social, psicologo, expertonan den

adiccion y psikiatranan. Hunto nan ta bishita pashentnan na nan cas y traha un plan di

tratamento hunto cu e miembro(nan) di famia na dicho cas pa asina hunto yuda e pashentnan encuestion y evita cu e pashentnan aki cada rato ta termina bek den clinica Respaldo. Por a compronde cu Fact Team cual ta consisti di un team di 10 persona ta atendiendo almomento rond di 164 pashent na nan cas y ta intencion pa den futuro tin un di dos Fact Team (alrededor di 10 profesional) pa asina un team por concentra pabou di brug y e otro team por concentra pariba di brug. Di acuerdo cu Standard un team asina tin capacidad di atende rond di 200 cliente. Mihor calidad di cuido mental Finalmente Parlamentario Endy Croes ta splica cu e tema aki ta uno hopi importante cu mester atencion cual tambe tin su “kostenplaatje” cune. Pa awor AZV ta trahando hopi di cerca y ta financiando Respaldo. Mas cu claro, di acuerdo cu e “Roadmap” presenta pa Respaldo lo mester dirigi nan miras riba mas expansion cual lo tin su reto y costonan pa cubri henter Aruba cu e mihor calidad di cuido mental posibel. Alabes Respaldo ta forma parti di

Crisis Social Plan y aki Parlamentarionan a ricibi informacion alrespecto proyectonan di

Respaldo pa cu Social Crisis Plan y lo tin cu haci poco huiswerk. Tur cu tur, mester felicita

henter e cadena di profesionalnan di Respaldo cu tur nan proyectonan pa atende te na raiz di

cada problema pa cu Salud Mental di personanan den comunidad cu ta sufri di un of otro

depresion cual ta e tipo di mas comun cu ta biba den comunidad. Parlamentario Croes kier

desea cada persona den e field aki hopi exito gradiciendo cada un di nan pa nan trabou

excelente cu nan a bin ta haciendo. Parlamentario Endy Croes ta termina cu e slogan di Respaldo: “Hunto nos ta respalda salud mental na Aruba”.

Comments

comments